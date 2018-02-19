因iPhone X减产 三星四处推销OLED库存

因为苹果削减了OLED订单，三星现在正在四处寻找新客户，以推销出过剩的产能。

综合现在多方的消息，苹果确实已经削减了这一季度的iPhone X订单，而这也让不少供应链厂商相当难受，对于三星的影响尤为明显。据悉，因为苹果削减了OLED订单，三星现在正在四处寻找新客户，以推销出过剩的产能。





消息来自外媒AppleInsider，他们引源《日经亚洲评论》的报道称，现在三星正在四处寻找OLED屏幕的新客户，因为苹果已经削减了这一季度的iPhone X产量，所以OLED屏幕的需求大幅下降，而这次三星也错误地预估了后续iPhone X对OLED屏幕的需求，导致OLED产能严重过剩。同时《日经亚洲评论》还表示，iPhone X的预期订单相比之前下降了接近50%，这将会在供应链中引起连锁反应，三星OLED产能过剩就是最为明显的一个后果。并且该媒体还称，在LG Display和中国的京东方在今年量产OLED屏幕之后，三星再想把OLED推广出去就更加困难了，毕竟这些屏幕都是苹果定制的，不管是质量还是制造难度都是一等一的，在性价比上没有优势。不过小编这里有些不同的看法，毕竟供应链厂商的产能计划即使过剩，那也是一到两个季度的事情，而LG和京东方的OLED想要大规模量产，可能要等到2019年。所以三星把过剩的OLED推广出去并不困难，毕竟华为、小米、OPPO和vivo现在对COP技术的OLED（即iPhone X使用的OLED）那可是望眼欲穿呢。同时根据其他方面的数据，《日经亚洲评论》其实夸大了iPhone X减产的事实，根据调研公司IHS Markit的数据，iPhone X的需求并没有明显降低，订单量相比上个季度下降只是普通的季度波动而已。不过考虑到《日经亚洲评论》对供应链的掌控情况，三星向其他客户推销OLED确实有可能是真的，至于背后的原因究竟是苹果还是其他公司，就不得而知了。

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