WWDC2018或将6月上旬在圣何塞会议中心举行

时间和地点基本跟去年WWDC2017一样。

苹果公司尚未公布2018年年度全球开发者大会（WWDC）的时间和地点，但据外媒 Macrumors 报道有证据显示该大会可能会在6月4日星期一至6月8日星期五（美国当地时间）在加利福尼亚州圣何塞 McEnery 会议中心举行。 该地点同时也是 WWDC 2017 的举办地。







据外媒可靠的消息来源获悉，在2003年至2016年期间，WWDC 在旧金山的 Moscone 中心主办之后，WWDC 将连续第二年来到 McEnery 会议中心。



另一条重要的消息是，外媒发现 McEnery 会议中心今年6月的第二/三/四周已经被预订，留给苹果的时间只有6月的第一周，具体详情如下：



- 6月4日至8日：WWDC 2018（很有可能）

- 6月11 - 14日：O'Reilly Velocity Conference

- 6月17 - 21日：DataWorks Summit and Hadoop Summit

- 6月26 - 28日：Sensors Expo & Conference







WWDC 自2000年以来一直都是在6月份举办，并且一般都在6月上半月，所以今年的 WWDC 在6月4 - 8日期间举办的可能性非常大。不过外媒也表示苹果还没有确认具体的日期，因此，预计苹果会在正式预订该会议中心之前宣布 WWDC 2018 的时间和地点。



苹果公司在一年前的今天发布了 WWDC 2017 的发布日期和地点，这比平时要早得多，可能是因为场地的变化。但去年除外，该公告一般在四月份。



WWDC 是苹果公司推出其最新版本的软件平台的一次重要大会，今年应包括 iOS 12，macOS 10.14 以及新版本的 tvOS 和 watchOS。开幕主题演讲有时还包括其他大型硬件和服务公告，如2011年的 iCloud，2012年的第一台带Retina显示屏的MacBook Pro，2013年的 Mac Pro 以及2017年的新 iPad Pro。



WWDC 2017大约有5,000名开发人员和1,000名工程师。考虑到圣何塞会议中心距离苹果附近库比蒂诺的总部更近，更多的苹果工程师可以参加，因为他们不需要请太长时间的假便可直接前往旧金山。



至于门票可能花费约1,599美元，并通过抽奖随机分配。有兴趣参加的人士应确保他们在苹果公司的 WWDC 2018 年官方公告之前加入Apple开发者计划，以确保资格，这是过去几年的要求。



苹果公司没有足够的场地空间让每个人都参加 WWDC，但它可能会提供开幕式主题演讲的直播，并在 WWDC 网站上分享开发者会议的视频，并为 iPhone，iPad和 Apple TV 提供 WWDC 应用程序以供浏览。 当然作为国内的观众来说，可选择范围就更多了。



不过6月份的 WWDC 来临之前，苹果在3月份应该会有一次新品发布，敬请期待。

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