苹果与长江存储谈判 iPhone有望使用国产闪存

在继京东方传出会为iPhone提供OLED屏幕之后，今天又有消息称，长江存储科技有望为苹果提供NAND闪存。

苹果的每台iPhone都和中国有着千丝万缕的联系，但是此前，国内企业能够为苹果提供的只有组装或一些加工服务，对于处理器、摄像头、屏幕和存储芯片等核心元器件只能望洋兴叹。不过这一情况在未来或许会迎来转机，在继京东方传出会为iPhone提供OLED屏幕之后，今天又有消息称，长江存储科技有望为苹果提供NAND闪存。





据《日经新闻》网站报道，苹果公司已经开始和中国长江存储科技有限责任公司谈判，计划向对方采购NAND闪存芯片，至于用途当然就是iPhone了。一旦双方能够就此达成协议，这将意味着iPhone首次采用了来自中国厂商的闪存芯片。可能不少朋友还不是很了解长江存储，这家公司生产线主要位于武汉市，紫光集团等公司投资超过240亿美元而成立。当时的计划是在2018年开始量产3D NAND闪存，并且已经在2017年成功研发了32层堆叠的3D NAND闪存，虽然距离三星、海力士的64层3D NAND还有差距，但如果能够获得苹果订单，将会有着里程碑式的重要意义。

如果双方最终达成协议，这意味着苹果将首次从中国厂商采购内存芯片。对于长江存储而言，这无疑是个重大收获。虽然初期的订单量可能不大，但能赢得像苹果这样的大客户，对于一家成立不久的企业而言实属不易。不过业内人士也表示，考虑到苹果的订单量需求大，即使双方达成协议，可能也要等到2019年长江存储才会有能力为苹果供货。甚至有业内人士称，要满足苹果的量产需求，我们可能要等到2020年。现在来看，苹果的NAND闪存主要向东芝、西部数据、海力士和三星采购，占据了全球NAND闪存需求的15%，是名副其实的“香饽饽”。对了，可能有些朋友还不是很清楚NAND闪存，其实我们手机中64GB、128GB的存储空间，就是闪存啦！

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