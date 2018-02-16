苹果：所有新App必须基于iOS 11、支持iPhone X

今天苹果对开发者发出通知，未来所有iOS的App都要基于iOS 11的SDK开发，且支持iPhone X。

一直以来，iOS都又一大优势就是新系统推广神速，当最新系统的占比占据绝对主力的时候，苹果就有底气推行最新的开发规定了，而这些限制，正是一直以来iOS优秀体验的最佳保障。比如说今天，苹果就对开发者发出通知，未来所有iOS的App都要基于iOS 11开发，且支持iPhone X。





苹果今天向开发者发送通知，称从2018年4月开始，所有提交给App Store审核的App都需要使用 iOS 11 SDK （软件开发工具包，也就是说，用这个工具包开发的App都相当于为iOS 11量身打造的）编译，而这意味着开发者至少需要使用 Xcode 9 来开发App。除了所有App都需要基于iOS 11开发之外，苹果还强调所有为iPhone设计的iOS App都必须支持iPhone X的Super Retina显示屏。除了分辨率之外，对于刘海屏幕的支持当然也是开发者必须思考的问题了。最后苹果还强调，watchOS 1从4月1日开始将不会收录新的App，所有Watch OS上的App最少都要支持Watch OS 2，新提交的App则必须基于watchOS 4或更新的版本开发。

这次苹果的这两项规定首先肯定是在鼓励开发者鼓励开发者尽快支持iOS 11的最新特性，比如Core ML、ARKit、相机API 和SiriKit 等。其次也暗示了未来iPhone将有可能全部转向iPhone X这样的刘海屏设计。有人可能会觉得苹果又在强迫用户和开发者支持高版本系统了，但其实这真的是件好事。不信看看隔壁安卓，现在安卓手机都到8.0系统了，但是不少App却都基于安卓6.0甚至是5.0系统的SDK开发，这也不是因为安卓6.0的市场保有量太大导致开发者不得已而为之，毕竟安卓8.0的SDK开发出来的App也一样支持在安卓6.0上运行。实际情况是谷歌并没有推行强制性措施，所以很多开发者为了省时间，直接就用老SDK开发新App了，这也导致了安卓应用的低效率，想知道哪些App是基于老版SDK开发的？安卓手机上挨个打开，跑得最慢的那些就是了！

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