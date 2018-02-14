苹果2018股东大会：这群有钱人可不好伺候

某股东：iOS实在是太烂了，但我还是会买苹果股票，因为其他品牌更烂！

美国时间昨天早上九点，苹果在Apple Park的乔布斯剧院举行了2018年股东大会，这也是苹果第一次在新园区举办股东大会，因为乔布斯剧院的规模所限，部分股东并未到场，但是也通过委托书的形式做出了自己的表决。而在这次会议上，苹果和股东们都提出并解决了不少问题。





首先，可能有很多人不是很理解股东大会是什么，既然把股东都叫到一起了，自然是苹果有不少事情需要获得股东们的同意。在乔布斯剧场中，苹果公司和股东聚在一起对相关的提案进行投票，并向库克提出有关公司的问题。其实股东大会是不对外开放的，但是苹果还是邀请了CNET等少数媒体到场，所以我们也能够得知会议过程中大家都说了些什么。在提案投票环节中，一共有6个议程，其中的4个顺利通过：1、重新选举董事会提名，包括蒂姆·库克在内的8人都得到了通过；2、批准任命安永(Ernst & Young)注册会计师事务所为苹果提供服务；3、非员工董事的股票计划4、高管薪酬决议不过也有被驳回的提案，比如说在苹果公司成立一个人权委员会，还有一个更加宽松的董事会成员提名方案。而在股东询问环节中，苹果CEO库克为我们披露了一些重要的信息:1、iPhone X的用户满意度高达99%；2、Apple Watch、AirPods在内的可穿戴设备业务在2017年获得的销售额规模已经接近一家世界300强企业的水准；3、2017年全年，苹果收购了19家公司，考虑到2018年苹果转移回了数千亿美元的海外资金，这一数字将会继续增长；4、苹果公司已经有合适的内部候选人来接替库克成为公司CEO了，而这也是每年股东大会的保留节目；5、移动支付比库克想象的进展还要慢，特别是在中国和俄罗斯这样的关键国家，不过现在Apple Pay正在加速扩张，库克称自己或许能够活着看到现金消失的那天；6、库克不认为Apple Store这样的实体店会消失，人与人的互动是最好的用户体验；7、苹果没有在口腔健康领域推出产品的打算；（提问者或许想要一个苹果牌电动牙刷？）8、库克没有正面回答有关现在大热的区块链技术的问题；9、苹果不会向公众开放Apple Park的主建筑，因为里面有很多机密。会议上还有一些比较有“幽默感”的问题，比如有股东询问苹果会不会推出防水手机，然而苹果从iPhone 7开始就加入这一功能了。同时还有一个股东当场拆台，称自己的iPhone现在依然用的是iOS 9，因为现在的iOS实在是太烂了。不过他还是承认自己并不会卖掉手中的苹果股票，因为其他的品牌更烂。

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