iOS为什么越做越差？苹果前员工点破真相

简单来说，苹果的产品经理凌驾于程序员之上了。

自从iOS 11推出以来，苹果多年积累下来的系统“声誉”似乎在一瞬间被全盘否定了，这一版本中充斥的各种bug让人难以忍受，而电源管理机制的加入更是火上浇油，让“降级”成为了iPhone用户最为关注的关键词。那么这一切的原因究竟是什么呢，让我们看看前苹果工程师怎么说。







今天苹果召开了股东大会，一切欣欣向荣，但是在 Reddit 论坛上却有人唱反调，一名软件工程师向苹果开炮，他曾经曾负责开发 iChat 和苹果地图，对于现在的苹果软件开发，他认为问题比想象中更加严重。他表示苹果需要改变一种文化，现在的软件开发团队总是爱去迎合EPM（项目经理）的一些突发奇想的功能。其实在这位工程师离职之前，EPM就在和开发团队一起安排整个公司的软件开发流程了，但是当他离职的时候，EPM团队却已经完全凌驾于工程师团队至上。简单地说，一切EPM提出的需求都成了最高优先级的任务，项目经理成为了公司的“驱动力”，而不是考虑产品的整体性（在开发过程中，每件事情都有一个优先级，P4最低，表示一切OK，而P0最高，表示立即紧急修复，P1）。

对于这种情况，该工程师举出了两个例子，他表示现在苹果公司里没人去做业余项目，所有的时间都用来应付EPM给出的P1需求了，而对于那些没有被EPM提出的问题，大家就都不闻不问。并且一旦看到你有空余时间，其他软件工程师就会马上分一些P1需求给你，因为任务实在太多。而这也正是现在bug众多的原因，因为在发布测试版软件，然后收到反馈列出问题之后，项目经理基本上都放在了 P2 优先级中，因为还有一堆P1没做呢，做一最后的结果是，这些bug基本上都是被搁置到后续的 x.1 版本了。所以这位工程师认为，除非苹果减少项目经理手中的权利，不然即使放慢研发速度（最近苹果决定将部分iOS 12的功能推迟到2019年发布，为的是做好系统稳定性），iOS 12也不会有多大的改进。

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