库克：恰当交接苹果“指挥权”是首要责任

不过这一切讨论都是正常议程，并不意味着苹果公司将会更换CEO。

昨天库克在2018年股东大会上回答了不少问题，其中最引人注目的其实是有关下一任苹果公司CEO的人选。在会议上，苹果现任CEO库克坦言恰当地交接苹果公司“指挥权”是他目前最为重要的责任之一，但据我们掌握的信息，库克现在没有任何离任的迹象。





据库克介绍，现在苹果公司有一个非常有经验的管理团队，其中包括运营主管杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）、服务主管艾迪·库伊（Eddy Cue）、产品营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）和硬件主管丹·里希奥（Dan Riccio）都是公司的元老级人物。而公司的CFO卢卡·梅斯特里(Luca Maestry，2014年出任公司CFO)和零售主管安吉拉·阿伦兹（Angela Arends）则是比较新的面孔，但毫无疑问，他们都具备极强的工作能力。不出意外的话，下一任苹果公司CEO也将会从以上这些人中诞生。不过在大会上库克也表示，为所有高管职位制定继任计划表是每年股东大会的保留节目了，这一切讨论都是正常议程，并不意味着苹果公司将会更换CEO。库克今年57岁，举例他从乔布斯手上接过苹果CEO职位也才过去了7年，对于苹果这样的世界巨头来说，一任CEO任期达到10年并不是不可能的事情。并且考虑到近年来苹果公司在营收、利润方面的大幅增长，iPhone等硬件产品稳步上涨，App Store和Apple Music等业务飞速提升。所以董事会对于库克也是相当器重，不仅每年奖金不断上涨，甚至主动提出库克舍不得买飞机的话就让他们出钱买。所以当会议结束后，不少媒体向苹果询问继任CEO的问题时，苹果发言人直接拒绝了所有问题。

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