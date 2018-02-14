iPhone接下来的任务：屏下指纹 进攻三星

苹果正在评估用户对Face ID的反映，一旦发现有变化就会第一时间转向屏幕指纹识别技术。

对于2018年的iPhone我们已经掌握不少消息了，比如说数量为三台，都搭载全面屏和Face ID等等。但是对于2018年iPhone的销售成绩，我们应该抱着一种怎么样的期许，对于2019年的iPhone，又会有怎么样的新功能呢？今天 TrendForce 和 Atherton Research 为我们带来了答案。





我们先来看看2018年吧！今天TrendForce发文称，2018年全球智能手机总产量的增长可能会下降到2.8%，在之前他们的预测本来是5%。所以TrendForce认为，2018年手机市场将会迎来普遍的下滑，像三星这样的巨头的市场份额将会从21.9%降至20.3%，全年总产量将会下降5%。不过对于苹果的表现，TrendForce还是很有信心的，他们认为苹果的份额虽然仍会排名第二，将会从15.2%增加到今年的15.7%。除了全面屏新机，苹果将会在印度市场迎来爆发（现在苹果在印度手机市场的份额几乎可以忽略不计），所以在2018年，iPhone的预计年产量将会大幅提升约6%。

而对于2019年的iPhone X，Atherton Research 的分析师认为2019年新款 iPhone X 不仅会缩小内置TrueDepth相机系统的“刘海”，同时还将新增屏下指纹识别。至于2018年的三台iPhone，他们的预测和此前我们获得的消息基本一致：外观设计基本不变，屏幕分为5.8、6.1和6.5三大尺寸。为什么他们这么肯定苹果还没放弃屏下指纹呢？Atherton Research 表示通过与行业内知情人士交流和分析，类似于 vivo 新机 X20 Plus UD 的屏下指纹技术很大概率将会出现在未来的iPhone X上。同时他们还强调，虽然Face ID是很酷炫的功能，但在不同环境下的可靠性、效率却远不如Touch ID。据此前不少苹果官方人员的说法，苹果早已经把研发重点转向了Face ID，一副一条路走到底的架势。不过据凯基证券分析师郭明錤的说法，苹果正在评估用户对Face ID的反映，一旦发现有变化的需求，苹果会第一时间转向屏幕指纹识别技术。

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