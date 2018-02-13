彭博社：iOS 12已知的新功能都在这里了

FaceTime、应用多开、“Peace”项目和Siri将会是iOS 12的重点。

上个月彭博社记者 Mark Gurman 报道称，在一次苹果内部会议上，软件主管 Craig Federighi 要求软件部门搁置 iOS 12 、macOS 的部分功能开发，以保证系统的稳定性和性能，避免 iOS 11 上 bug 过多的情况再次出现。今天他又发文，为我们介绍了将会在 iOS 12 上呈现的各个功能，一起来看看。





首先，Mark Gurman 重申了前文的内容，也就是苹果将会改变以前每个版本系统都会塞满各种新功能的策略，将新系统中功能的添加周期改为两年。所以团队将会有更充裕的时间用于新功能和软件的稳定性上，不再疲于应付每年的例行更新。至于 iOS 12 中的功能，Mark Gurman 提到了一个名为“Peace”的项目，在未来的苹果生态中，同一款应用将能够同时在 iPhone、iPad 和 Mac 上运行，除了 iOS 12 之外，该功能也将出现在 macOS 10.14（内部代号“Liberty”）中。当然苹果自家的应用也会支持这一功能。同时，全新的 Animoji 也将出现在更多场景中，比如在 FaceTime 通话时，用户也能够加上 Animoji 表情了。同时他还强调，支持多人 FaceTime 同时通话的会议模式现在仍在开发，2018年年内有可能无法上线，需要推迟到2019年。iOS 12还将拥有全新的股票 App、通话设置中提供了自动拒接来电和静音提醒等选项。同时 Siri 的比重也会越来越大，Gurman 称 Siri 将会进一步和搜索功能深度整合。ARkit 项目当然也有更新，苹果打算为用户提供多人 AR 游戏的功能。

最后是有关 iPad 的，据说苹果会在 iOS 12中允许用户在一个 App 中打开两个甚至多个标签，能够像浏览器一样切换，很显然，这就是我们梦寐以求的应用多开了，同时我们还能够在 iPad 的屏幕上同时显示一个 App 的两个窗口，工作效率大幅提升。不过这一功能可能需要等到2019年才能够上线，同样的，Apple Pencil 的新功能也可能会在2019年上线。

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