超越华硕 苹果成为全球第四大笔记本厂商

苹果的成功需要归功于新款MacBook Pro，这款笔记本出货量大涨18%。

最近几年 PC 行业逐渐萎缩，但是笔记本电脑作为 PC 产品类别中重要的一部分却反而迎来了增长。这其中苹果的 MacBook 系列作为笔记本市场的中坚力量，当然是起到了非同一般的作用。据最新的市场报告，苹果已经成为了世界第四大笔记本供应商。





数据来自研究公司 TrendForce ，他们今天发布了2017年笔记本市场的销量统计，其中最大的变化当属苹果超越华硕成为全球第四大笔记本电脑供应商，苹果公司在2017年的市场份额为9.6%，而在2016年，这一数字为8.3%。与之相对的，华硕的市场份额从2016年的10.3%下降到了2017年的9.5%。

据 TrendForce 的分析，苹果在2017年的成功需要归功于新款 MacBook Pro 的诞生，这款笔记本帮助苹果出货量大涨18%，是市面上所有笔记本型号中增长率最高的。至于整个笔记本市场，2017年全年的出货量达到了1.647亿台，同比增长2.1％。其中惠普、联想和戴尔分列前三位，份额分别达到24.3％，20.2％和15.2％。可以看到苹果和他们的差距还是比较大的，前四位分别都有5%左右的差距。但是因为苹果公司的 MacBook 系列售价偏高，最便宜的 MacBook Air 也有999美元（约合人民币6319元），所以苹果的利润率显然高于这些竞争对手，并且在2018年，苹果应该仍会处于第四大笔记本厂商的位置，拉大和华硕之间的距离。对于苹果公司2018年的计划， TrendForce 认为2018年苹果将会发布三款 Mac 系列的产品，其中都将会搭载定制的协处理器。至于发布时间，据以往经验， MacBook 系列会在三到六月之间发布，同时 Mac mini 也有可能迎来三年后的首次更新。

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