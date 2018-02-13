HomePod详尽拆解：连iFixit都拿它没辙了

iFixit仅给出了1分的可维修性评分，拆得面部全非。

上周末，iFixit 的官方推特发布了两张图，吐槽了 HomePod 究竟有多么难拆，而今天他们终于放出了 HomePod 的详尽拆解分析。对于 HomePod 他们评价道：这款扬声器的外部看起来设计非常简单，但是用户不可能自己动手修理它。





首先看看外观，最值得一提的是 HomePod 的电源线，有不少用户试图拆下这根电源线，但其实它也是固定在机身上的，苹果日前已经强调该电源线不可移除，除非破坏它的结构。

HomePod 的网罩设计十分有讲究，采用了独特的 3D 声学网，由苹果的工程师专门定制，在保证音质的同时，能够有效地防止灰尘的进入，这一点对于 HomePod 这种不可拆解的产品来说十分重要。OK，下一步就是拆解了，对于 HomePod，iFixit 的拆解专家很无奈，他们承认或许有更好的拆解方法没有被发现，但就他们自己来看，一开始使用热风枪、金属拨片、小刀都失败了，最后在动用了钢锯和超声波切割机之后，才将 HomePod 拆开。

首先，我们需要通过热风枪加热 HomePod 的底座，拆下底座后能看到一个14针接口和螺丝，螺丝就不用说了，这些接口应该是用于出厂时测试 HomePod 的，或者是在完成组装之后对软件部分进行编程。而如果 HomePod 有什么系统错误的话，维修的时候应该也是通过这些针脚链接。

而对于这个 3D 声学网，iFixit 就无能为力了，最后不得不动用小刀来切开它。可以看到 3D 声学网在内部和外部的网状层中间还有很多细小的线圈。





接下来再看看顶部，将网罩拿掉之后，能够卸下螺丝拆掉正面面板，可以看到面板下方就是各种芯片了，其中包括一个苹果A8芯片、1GB内存、东芝的16GB闪存芯片（即使 HomePod 不能存储本地音乐，但苹果依然提供了存储空间）。

最后就是发声单元了，苹果并没有提供任何更换的途径，所以 iFixit 只能够用钢锯将 HomePod 切开，切开之后就能够直接拿下 HomePod 的低音单元和电源部分。并且 iFixit 还在音腔结构中发现了另外一个主板，上面有两颗来自 Synaptics 的 CX20810 ADC 芯片。









至于那七个高音单元，则稳稳地固定在了各个方向，拆解这些单元用到了超声波切割机。





拆解完成！对于 HomePod，iFixit 给出了1分的可维修性评分，满分为10分，这意味着只要维修就必须要破坏外观和结构，并且使用了过多的粘合剂。现在的最低分由 Surface Laptop 保持，得分为0分。





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