不仅中国厂商 连谷歌都要“学习”刘海屏了

彭博社：中国手机厂商采用这一设计是因为想模仿苹果，但谷歌是真的希望提升体验。

根据此前的消息，不少中国厂商已经准备推出带刘海屏幕的手机了，其中不乏华为、OPPO 和 vivo 等大厂，而这也让不少网友纷纷向他们投去了异样的目光。但实际上刘海屏似乎要成为未来几年的趋势了，因为根据彭博社获得的信息，谷歌要在未来的 Android 系统中加入对刘海屏的支持了。





彭博社近日发文阐述了这一观点，下一个版本 Android P ，也就是 Android 9.0 将支持这种设计，他们称谷歌希望提升 Android 手机前置摄像头和周边传感器的性能和体验，但是现在一切都还没有得到证实，真实度较高。如果成真，谷歌今年推出的 Pixel 3 手机将会是刘海屏设计。

其实对于这种屏幕，手机行业内将其称之为“ notch 屏”，也就是切口的意思。在 iPhone X 的发布之初，几乎所有的 Android 厂商都对这一设计嗤之以鼻，但很显然，现在大家又学得有模有样了。不过彭博社也强调称，中国手机厂商采用这一设计是因为想模仿苹果的设计，但谷歌是真的希望能够有更强大的传感器、摄像头支持，就像 iPhone X 的 TureDepth 一样，这么多的传感器集成在手机正面，但又希望有更大的屏占比，刘海屏确实是最好的解决方案。同时我们也需要明白，第一个采用刘海屏的手机并不是 iPhone，而是 Android 之父 安迪·鲁宾 发布的 Essential Phone ，虽然切割的部分仅仅容纳了一个前置摄像头，但 Essential Phone 是毫无疑问的 notch 屏，同时夏普 S2 也是这样一款手机。相信在谷歌拥抱刘海之后，其他安卓厂商应该会广泛响应。

那么会不会有坚决不使用刘海屏的厂商呢？或许三星会是一个，因为他们曾多次嘲讽苹果的这一设计，即使 iPhone X 的 notch 屏实际上是他们生产的，三星应该也不会用，因为这一设计也是苹果的定制要求，三星不过是照做而已。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。