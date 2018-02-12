福布斯：MacBook Pro参数完美 体验却退步了

MacBook Pro成为参数最完美的笔记本，但体验的缺失却让福布斯难以接受。

MacBook 是一个具有传奇色彩的产品线， 它旗下的产品曾经各具个性，但是在过去的几年中，它却变得不再能够创造神奇，而是转向了折忠的大众市场。那么对于这款产品，我们究竟应该如何评判它呢？今天外媒《福布斯》给出了自己的意见。





福布斯杂志的 Ewan Spence 今天发文称，他为 MacBook Pro 总结了几个做得好的部分和几个做得不好的部分，我们一起来看看。首先来聊聊键盘， Spence 认为 MacBook Pro 的键盘依然有不少争议，因为苹果在它身上使用了全新的设计。诚然，Butterfly 2 键盘确实比前几代更轻薄，但是它确实也是更脆弱的设计，特别是在灰尘进入缝隙之后。而键盘除了轻薄之外，作为电脑最为重要的输入方式，是应该最先考虑输入体验的，但是苹果却以轻薄的名义，取消了 Butterfly 1 这块有史以来最优秀的笔记本电脑键盘。第二点就是饱受争议的 USB-C 接口了， Spence 强调，苹果已经决定要推进一个到处都是 USB-C 接口的世界，并认为只要 MacBook 搭载了 USB-C 接口，全世界都会跟风为之。这确实有可能在未来几年中发生，但是现在，MacBook Pro 用户不得不走到哪里都带上一堆外设、存储卡和附件。并且 Spence 也对 USB-C 接口集成电源功能的做法不是很支持，他认为磁吸式的 MagSafe 能够有效地防止绊到电源线导致 MacBook 跌落，而现在的 USB-C 接口不仅用户体验有限，也会导致 MacBook 的返修率越来越高。

最后一点是 macOS 的 iOS 化，过去几年内苹果已经多次强调 iOS 将会被放在首位，任何出现在 macOS 上的新功能总会通过 iCloud 和 iOS 紧紧结合在一起，甚至有消息称苹果将会在2018年将 iOS 上的 App 运行在 macOS 上。并且在硬件上，Touch ID、Touch Bar 等产品也是让Mac 系列试图靠拢 iOS 的举措。这些都意味着 macOS 和 Mac 不再是苹果的优先事项，至于这是不是好事，或许还是要时间来证明。但是对于 MacBook Pro， Spence 还是有不少好评，比如全新的视网膜屏幕让视觉体验更加完美了，对于他个人来说，着一定程度上弥补了键盘带来的不快。并且因为更高效的 CPU、更小的元件、更薄的屏幕也确实带来了有史以来最轻薄却又最强大的 MacBook Pro。大家应该也发现了， MacBook Pro 的提升全都在你能看到的数字上：更轻的重量、更薄的机身、更强的性能、更大的电池……苹果的这一做法确实是有道理的，毕竟数字不会说谎。但是 Spence 还是表示，他已经无法从 MacBook Pro 身上体会到那些美好的瞬间和小小的触动。随着 MacBook Pro 成为“参数”领域最完美的笔记本，那些有关于“体验”的缺失可能是最让人难以接受的损失。

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