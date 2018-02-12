苹果成世界最大制表商 销量超瑞士钟表业

与其和劳力士比销量，或许调研公司更应该和斯沃琪等平价品牌比比。

苹果作为全世界最大的科技公司，iPhone 等产品稳居各自领域的头名位置，但最让人想不到的是，Apple Watch 竟然悄悄的创造了另外一个历史——让苹果成为了世界最大的制表商。





据外媒 Business Insider 报道，苹果智能手表 Apple Watch 在上个季度中的销量，超越了整个瑞士的手表行业。这一数据分别来自 Canalys 和 IDC ，两家调研公司都煞有介事地将 Apple Watch 和瑞士手表业进行了对比，最后发现苹果在 2017 年第四季度的销量达到了 800 万部。不过 Canalys 并没有为我们列出瑞士手表业的总销量，同时他们给出的 Apple Watch 销量其实也是市场调查结果，毕竟苹果并没有公布上个季度 Apple Watch 的总销量，他们仅仅在财报会议上透露 Apple Watch 上季度销量增长超过50%。

具体的数据方面，Apple Watch 在2017年全年销量达到1800万部，比2016年增长了54%，而第四季度销量800万部，同比增长32%，这里似乎和苹果给出的成绩有一点出入。而这1800万块 Apple Watch 中，有48%是 Series 3 系列的功劳，而 Series 3 系列的 LTE 蜂窝网络版本占到总销量的 13%，只可惜该版本在中国、英国等市场却无法正常使用。对于 Apple Watch 热卖的原因， Canalys 认为苹果公司的成功主要归功于简化了市场定位，并且进行了重新定价（其实也就是打折），这有助于它吸引更多的受众。并且 Apple Watch 专注于健康功能的特性也吸引到了不少人。不过我们还是需要知道，调研机构这么说也不过是给大家一个参照物，其实苹果和瑞士手表业比较是不合适的，首先这本来就是完全不同的两个行业，其次，像劳力士这种瑞士品牌，一块手表和汽车一样贵，比销量显然是不公平的。如果要比，或许调研公司应该和斯沃琪等品牌比比，毕竟他们的手表和 Apple Watch 差不多贵。

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