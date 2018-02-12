苹果/LG共同投资显示器公司 或进军VR领域

1月底，苹果联合LG和Valve向一家名为eMagin的公司投资了1000万美元。

总所周知的，苹果现在在屏幕领域有不少想法，比如 microLED 和 OLED，之前17.5亿美元投资 LG Display 的消息还让人记忆犹新。而今天又有新消息传来，苹果计划向一家专注于微型 OLED 显示器的公司投资1000万美元，似乎是要进军 VR 市场。





根据 CNET 报道，美国证券交易委员会近日提交了一份文件，显示苹果联合 LG 和 Valve （一家专门研发电子游戏的公司）向一家名为 eMagin 的公司投资 1000 万美元，该公司总部位于纽约的霍普韦尔，之前致力于研发、生产用于军事、医疗和工业领域的微型 OLED 显示器，而近年来，他们已经将注意力转向头戴式显示头盔领域。对于这一投资，eMagin 在提交文件中表示：“我们与多家消费类产品公司签订了战略协议，为消费者提供头戴式设备设计和开发微型显示器，并且和这些公司一起和大批量生产公司进行谈判，以获得更高的量产能力。”而根据文件显示，这份投资应该在1月底就已经完成了。

之前，eMagin 公司已经成功研发了2K 分辨率的微型显示器，材质为 OLED，分辨率高达 2,048×2,048 像素，填充因子高达70%，这说明每个像素的亮度将会更高，并且能够减轻纱门效应，纱门效应指的是在像素不足的情况下，实时渲染时出现的细线条舞动、边缘闪烁等情况。很显然，这一公司的产品就是为 VR 设备所准备的，而 LG 和 Valve 也都在 VR 头戴式设备上有自己的产品，那么苹果为什么也会凑进来呢？或许是他们进军这一领域的信号，毕竟此前 ARkit 已经成功了，现在已经更新到了 ARkit 1.5 版本。CNET 就此事已经向苹果和 eMagin 发送了询问，但两家公司依然没有给出回复。

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