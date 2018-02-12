iPhone通话bug发酵：之前不能接 现在挂不了

当你的旗舰iPhone无法做好最基本的任务时，说明苹果真的需要马上做出改变了。

在上周，我们了解到了 iPhone X 的通话问题，当时不少用户表示自己的 iPhone X 在有来电时屏幕无法点亮，所以他们没办法接通电话，这带来了不少困扰。而苹果也在第一时间表示他们已经针对这一问题展开了调查，但是现在，这一事件似乎有愈演愈烈的趋势。





今天外媒发文称，之前 iPhone X 的问题仅在与电话打进来时没办法接通，但是现在不少用户发现 iPhone X 又出现了无法挂断电话的情况，在苹果官方的售后反馈网站中，我们至少看到了九位用户提交了这一问题。

而这一问题似乎是距离传感器或软件问题导致的，当 iPhone X 离开用户的耳朵时，手机显示屏还是会保持熄灭状态，这意味着用户无法主动挂断电话。有些人尝试用免提通话，这样就不用息屏了，但是点击红色挂断按钮还是毫无反应。现在不能挂断电话所带来的负面效应，就是用户会尝试用实体按键挂断电话，所以不少用户在按住电源键和音量键时，又不小心唤醒了紧急服务，拨通了911报警电话或112紧急服务。对此有些用户评论到：“今天我购买了一台 iPhone X，然后在一个小时之内拨打了两次911，而且我自己还挂不了电话，这很痛苦。”对于这一问题，福布斯杂志建议 iPhone X 用户在设置中关掉紧急呼叫，在“设置>SOS紧急联络>自动呼叫”中关闭该服务。至于 bug 的解决时间，福布斯表示大家或许可以期待下周苹果专门为它推送一个 iOS 11.2.6，如果苹果没有这个打算的话，iPhone X 用户可能要等到下个月 iOS 11.3 正式版推送后才能解决这一问题了。当然，现在苹果最大的问题还是消费者的质疑，当你的旗舰 iPhone 无法做好最基本的任务时，说明苹果真的需要马上做出改变了。

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