HomePod极难拆解 维修费用高达279美元

HomePod是显然一款一次性产品，保修期外维修要足足279美元！其实也就是换个新的。

HomePod 上市之前跳票时间长达3个月，究竟有什么难度导致苹果也遇到麻烦了呢？答案或许是它超高的集成度和组装难度。近日专业拆解机构 iFixit 对 HomePod 进行了拆解，竟然用上了锯子！很显然，HomePod 又是一款一次性的电子产品，那么如果我们要维修它需要花多少钱呢？答案是279美元。





HomePod 2月9日在美国上市，所以 iFixit 也第一时间搞到一台，并且马上开始了拆解，不过他们似乎遇上了一些问题，“牢固”的组装使得他们不得不拿出尘封已久的大号热风枪，同时底部也是完全没办法无损拆解，iFixit 甚至用上了铁锯，有人怀疑他们是不是在开玩笑，但是看着 HomePod 四周的毛刺，看来 iFixit 是动真格了。并且 HomePod 最后应该也逃脱不了 0 分的命运了，也就是说完全没法维修，一次性产品。

那么这么一款产品，维修一下肯定很贵吧？随着 HomePod 在美国、英国和澳洲上市，维修价格也在官网上标注了出来，在过了保修期之后，HomePod 的维修费用竟然高达279美元，而这款产品买一台新的也才349美元！（其实也就相当于给你换一个新的了）并且每次维修，苹果都要求用户用一个盒子将 HomePod 送去维修中心，价格为19.95美元。

所以虽然 HomePod 一般都放在家里一个地方不动，损坏概率并不高，但外媒还是纷纷建议用户购买 AppleCare+ ，购买之后不仅 HomPod 的保修期延长到2年，并且还增加两次意外损坏保修，每次费用为39美元。

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