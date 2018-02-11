iPhone源码泄露事件跟进：苹果员工干的

除了这份源码之外，其实该员工还获得了不少苹果内部的重要文件，所幸这次没有泄露。

本周有关 iOS 中 iBoot 部分源码遭到泄露的新闻引起了不少关注，虽然苹果已经宣布泄露的部分属于 iOS 9 ，年代久远并且 iPhone 有多重软硬件防护，所以不会导致大规模安全事件，但是大家还是很想知道这些源码究竟是谁泄露的，为此，最初曝光这一消息的 Motherboard 找到了泄露的匿名信息源。





据 Motherboard 提供的信息，他们在查阅大量聊天记录、截图和信息记录，发现这些代码最初是由一位苹果员工泄露的，他在2016年将这些代码分享给了 越狱 社区的朋友，因为这些朋友说这些代码能够让 越狱 工作受益匪浅。不过这位员工也表示，自己完全没有任何对苹果的不满。Motherboard 在他们获得的聊天记录中还发现，有五个人拿到了这份文件，并且其中包含的东西远不止 iOS 9 iBoot 的源码，还有苹果内部的很多开发工具和相关资料。所以最开始，这五个人是完全不敢公开这些文件的，毕竟苹果法律部门不是吃素的，但最后还是遭到泄露，不幸中的万幸是，苹果开发工具等关键内容没有泄露，只有这份“无关紧要”的源码泄露了。

对于这次的事件，五个人其中之一对 Motherboard 表示：“他们几个说不会将这些代码公之于众，因为会引火上身，但是苹果内部有不少好奇心旺盛的孩子，我就知道，迟早会有傻小子将这些文件放到 GitHub 上的。”很显然，现在这几个人的身份应该还是保密的，还在不在苹果公司也未可知。但苹果对于这类行为一向非常严厉，去年就有一个工程师的孩子在 iPhone X 上市前公布了试玩视频（当时 iPhone X 已经发布了），就导致其父亲被开除。如果他们被苹果揪出来了，吃官司是免不了的了。

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