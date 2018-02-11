中国高端手机市场中 iPhone份额高达85%

上季度苹果在中国平均零售价大涨23.9%，并统治了高端市场。

苹果在月初的财报分析会上分享了2018财年第一季度（2017自然年第四季度）的财报和旗下产品销量。其中 iPhone 的销量虽然小幅下滑1%，但是总营收却足足增长13%，很显然，iPhone X 等高端产品的表现尤为重要。那么在中国范围内，iPhone 的表现究竟如何呢？IDC 今天给出了中国高端手机市场的销量统计。



IDC 的报告称，iPhone X 在2017年第四季度成为中国高端智能手机市场的销量冠军，它完全支配了600美元（约合人民币3778元）以上的这一价格段。虽然 iPhone X 在11月经历了短暂的缺货，但是苹果很快提升了产能。所以在该季度，苹果产品的平均零售价格大幅提升了23.9%。





而在该季度中，中国手机市场售价超过600美元的机型中，iPhone 贡献了85%的出货量。除了苹果，三星在中国市场的表现渐渐疲软，而华为是为数不多能够站上600美元定价的国产厂商，至于 OPPO、vivo 和小米等厂商，才刚刚在3000元市场站稳脚跟。所以短期之内，苹果依然会是中国高端手机市场的领导者。不过 IDC 依然认为，iPhone 的成功仅仅限于一线城市，虽然 iPhone X 革命性的设计和功能是高价格的有效背书，但这种模式依然有它的瓶颈。所以在2019年，苹果或许应该推出更多和 iPhone X 类似，但是价格更加合理的产品，这有助于苹果细分高端市场。最后，外媒 Patently Apple 认为苹果可能也会在中国推出低门槛贷款服务，因为此前有消息称高盛计划和苹果合作在美国推出这一项目，而高盛在中国也设有办事处。不过苹果和国内各大银行一直都有合作推出信用卡分期付款服务，所以这一猜测应该不太现实。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。