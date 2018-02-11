2018苹果新品预测：廉价音箱 红色iPhone

廉价HomePod、红色iPhone 8P，全新Apple Pencil……这都是以前没曝光过的。

临近三月，又快要进入2018年的“苹果新品周期”了，那么今年苹果将会推出哪些产品呢？除了三款全面屏 iPhone、带 Face ID 的 iPad 这些众所周知的新品，或许苹果还会为我们带来一些“小惊喜”，比如廉价 HomePod，和新一代 Apple Pencil 什么的。





证券机构 Rosenblatt Securities 最近提供了一份备忘录，他们在其中明确指出，HomePod 高达 349 美元的价格在智能音箱市场属于绝对的高端定位，所以为了填补市场空白，苹果有可能会在秋季发布会上为大家带来一款低端机型，售价或许会在150美元到200美元之间。

对于整个智能音箱市场，该机构认为亚马逊 Echo 产品在2017年极其成功，所以2018年这一市场的规模将达到1000万部，这其中苹果可能会分到600万部的销量。而在2019年苹果会更进一步，因为亚马逊 Echo 系列的成功需要归功于 Echo Dot 这款仅售40多美元的产品，苹果应该效仿这一做法，以低价抢占市场。一切就看苹果愿不愿意牺牲音质表现了，毕竟在 HomePod 的宣传中，苹果很少强调它的人工智能属性，而是首先强调这是一款扬声器，卖力地推广束波成型、环境识别、多个高音单元等特点。除了 HomePod 之外， Rosenblatt Securities 对于 iPhone、iPad 的新品推测并没有和其他机构有任何区别，他们也认为 iPhone SE 2 和支持 Face ID 的 iPad Pro 将会在今年发布，三款全面屏 iPhone 也会是秋季发布会的主角。但是他们首次提出，苹果会像去年一样推出红色的 iPhone 8 Plus，不过并没有说明是不是会有红色 iPhone 8，对于这款红色 iPhone 8 Plus，出货量预计为 300 万部。至于红色版 iPhone X？应该不会有，因为不锈钢边框上漆比镁铝合金要难很多。

最后，分析师预测苹果会在今年更新 Apple Pencil，因为未来苹果产品线中需要用到手写笔的不仅仅有 iPad Pro ，屏幕尺寸高达 6.5 英寸的 iPhone X Plus 同样有手写笔需求，毕竟竞争对手三星的 Note 8 已经证明这一产品思路是正确的。

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