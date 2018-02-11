四大智能音箱语音助手测试 谁最聪明？

就像我们考试一样，HomePod看得懂每个“题目”，可就是不会做。

在 HomePod 发布之后，不少外媒都已经对它进行了详细测试，基本上所有媒体都认为 HomePod 的音质表现很优秀，但 Siri 不够聪明。那么如果对 HomePod 和谷歌、亚马逊等品牌的智能音箱进行一个智能化横评测试，结果会是如何呢？今天我们有答案了。





外媒 Loup Ventures 今天对 HomePod 的 Siri、音质和易用性等项目进行了测试，其中在语音控制方面，他们对 HomePod 的 Siri、亚马逊 Alexa 、谷歌 Google Home 和微软的 Cortana 这四个主流语音助手提出了782个语音命令，总的来说，Siri 回答对了 52.3％ 的问题， Google Home 为81％、Alexa 为64%， Cortana 为57%。不过 HomePod 的 Siri 对于语音命令的读取还是很高效的，782个语音命令中，Siri 有99.4%的都理解正确了。并且不管用户在另一个房间还是 HomePod 正在大声播放音乐，对于用户的语音指令都能清晰地识别到。这说明 Siri 总能够听懂用户在说什么，但回答的问题却经常不靠谱，就像我们考试一样，每句话都看得懂，可就是不会做。

其实这782个命令也分为了5个类别，分别为“附近”、“商业”、“导航”、“信息”和“控制命令”。首先在“附近”和“商业”这两项项中，Siri 的表现其实不错，不管你是想在附近买咖啡还是鞋子，它都能提供有效的信息，准确率为83%和65%，远高于亚马逊和微软，仅次于谷歌的92%和72%。但是在导航、信息查询和语音命令这几项中，HomePod 的表现就有些惨了，在路径规划、日历查询、收发电子邮件和拨打电话等项目全部都不支持。并且当我们想查询一些信息时，iPhone 的 Siri 会帮我们在网上搜索结果，但 HomePod 只会说“我无法得到答案”。不过 Loup Ventures 也表示，随着后期 Siri 在 HomePod 上的权限慢慢开放，这些功能都会回来。所以现在来看，在音箱智能化测试项目上，HomePod 基本上是垫底水平，但 Loup Ventures 相信在 Siri 恢复到 iPhone 上的水准之后，能够和微软、亚马逊的产品一较高下，但是距离谷歌则还有很大的差距。

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