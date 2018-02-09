AirPods使用时冒烟并自燃 苹果已展开调查

苹果强调多数情况下这并不是大规模事件，一般都是因为此前就有一些外力导致损坏。

电子产品自燃之类的事情早已经屡见不鲜，毕竟导致电池自燃的原因太多了：高温、挤压、短路等情况都很容易导致自燃。而今天我们就又见证了一个热门产品的自燃事件——AirPods。





外媒 WFLA 报道，一位来自美国佛罗里达的用户 Jason Colon 遭遇了 AirPods 自燃事件。当时他在一家健身馆运动，突然感觉到 AirPods 在发热并且冒烟，所以 Colon 并迅速摘下它并放在了健身设备上，接着他便走开寻找工作人员的帮助。等 Colon 回来时，发现 AirPod 的右侧一部分已经开裂，并有着明显的着火痕迹。Colon 表示：“我虽然没有看到整个过程，但现在它确实变成这样了，你能看到明显的着火痕迹。如果我没有发现发热和冒烟情况，真不知道耳朵会变得怎么样，你能看到 AirPods 是离耳垂非常近的，所以我的耳垂很可能会被烧伤。”同时他也表示：“虽然不确定是不是会再次有类似事件发生，但目前为止只有我这一个案例不代表以后它不会再次发生。”对于这一事件，WLFA 表示已经和苹果取得连续，苹果公司承诺已经开始调查，并强调多数情况下这并不是大规模事件，一般都是因为此前就有一些外力导致损坏，不过他们还是会和 Colon 联系以获得更多的信息。

AirPods 作为一个集成度非常高的产品，小小的空间内装下了麦克风、天线、电池、2颗红外线传感器、降噪麦克风、W1芯片和2颗加速度传感器，电池容量仅为93mWh，所以其实是一个十分“娇弱”的产品，可能在遇到极端状况时也会容易损坏，大家平时还是小心使用为好。

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