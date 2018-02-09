AirPower/AirPods无线充电盒或将于三月上市

针对这两款产品何时上市的问题，两家美国媒体吵起来了。

虽然无线充电在 iPhone 8 系列和 iPhone X 发布的时候火了一阵，但最近的热度最近似乎有些下降了，怎么办呢？苹果或许应该尽快发布 AirPower 和 AirPods 无线充电盒来刺激一下消费者们已经有些迟缓的神经了，至于时间，不如就在下个月吧！





今天 Apple Post 发文称，一位来自美国大型电子零售商百思买的匿名人士向他们透露，AirPower 和 AirPods 无线充电盒上市在即，下个月苹果就将开始大规模铺货。据他介绍，苹果将会在同一天时间内开始这两款产品的线上、线下销售，这也是苹果一直以来的策略，就像过去 Apple Pencil 开售时一样。不过另一家媒体 AppleInsider 并不是很同意，他们首先嘲讽了 Apple Post 在预测新品发布这件事情上从来都没有成功的先例。然后又强调，苹果这次并不会将 AirPods 无线充电盒交给第三方零售商销售，百思买这样的渠道商只会被允许捆绑销售 AiePods 和无线充电盒，而想要单独购买充电盒的用户，需要前往苹果官方渠道。至于 AirPower 就是很多人一直都在期待的产品了，因为拥有它之后，我们能够对多款产品同时进行无线充电，包括 AirPods 无线充电盒、Apple Watch 和你的 iPhone 8/8 Plus/X。同时需要强调的是，只有 AirPower 和经过 MFi 认证的无线充电底座支持苹果自己的 7.5W 无线快充。价格方面， AirPower 和 AirPods 无线充电盒都还没有确定，根据业内的猜测，二者定价可能分别在199美元和69美元，约合人民币434元和1253元。

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