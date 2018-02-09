今年三款iPhone都搭载Face ID 指纹有望回归

如果Touch ID和Face ID能同时存在那就最好了，不过涨价就难以避免。

去年10月，知名分析师郭明錤曾发表报告称，2018年的三款 iPhone 都将采用全面屏设计并使用 Face ID 功能。考虑到 iPhone X 曾因为 Face ID 模组产能而推出数月发布，不少人对这一说法还是持怀疑态度，但今天最新的供应链消息显示，苹果确实打算这么干。





ETNews 和韩国先驱报都表示，供应链厂商称 LG Innotek 在2018年依然会是 TrueDepth 相机系统的主要供应商，但夏普公司将退出，因为他们没有能够和苹果完成续约。至于新加入进来的是谁，多方消息都表示会是两家中国厂商。据 AppleInsider 报道，苹果选择了两家中国公司，其中一个是成长型智能手机组建公司，另一家是一个已经十分成熟的半导体封装公司。除了 LG Innotek 的订单之外，其他模组的产能将会被这两家中国公司平均分配。至于取代 LG Innotek ，或许就没那么容易了，他们不久前刚刚宣布投资8亿美元用于移动设备相机模块的研发，十有八九就是为今年的 iPhone 准备的。根据此前的传闻，2018年苹果将会推出三款 iPhone ，都采用全面屏设计，尺寸分别为5.8、6.1和6.5英寸。不过在全面采用 Face ID 时，苹果似乎也不愿意放弃 Touch ID 。Atherton 研究公司称苹果正在研究在一台手机上同时搭载 Face ID 和 Touch ID，就像三星手机那样。并且 Touch ID 还会采用屏下指纹方案，这一技术已经被 vivo 证实为可行了。

按照此前的传闻，iPhone X 其实是有后置指纹的，最后被砍掉了。如果指纹识别在下代 iPhone 回归，你觉得 ok 吗？小编是举双手赞成的，毕竟多一个功能，如果苹果不涨价那就更好了。

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