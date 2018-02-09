苹果承认iOS源码泄露 但不会有任何风险

这次泄露意味着黑客越狱或许更容易了，对用户来说没有任何风险。

昨天，有消息称 iOS 操作系统的核心组件 iBoot 的源码遭到了泄露，这引发了不少人的担忧，这些源码会不会导致黑客找到 iOS 的漏洞呢？其实最有发言权的应该还是苹果官方，我们看看他们是怎么说的。





今天外媒 MacRumors 发文称，苹果公司已经就这一问题向他们进行了回复，原文如下：“三年前的老源码似乎已经被泄露，但是从系统设计上看，苹果现在的产品安全性并不取决于 iBoot 源码的保密性，因为开发人员在产品中嵌入了大量软件和硬件的安全防护。并且苹果始终鼓励用户升级最新的系统版本，大家都能享受到最及时的安全防护。”总的来说，遭到泄露的是 iOS 9 版本，距离现在已经有三年时间了，停留在该版本的用户数量十分有限。根据苹果官方的数据，现在只有28%的用户使用 iOS 10 系统，iOS 9及更早以前的用户仅占7%。同时 iBoot 源码泄露不代表 iOS 会被攻破，不管是软件还是硬件，苹果设备都有多重防护，比如 Secure Enclave ，不会因为一个环节的泄露而失去安全性。同时苹果也强调，在 GitHub 上共享的数据并不完整，所以 iBoot 代码不能被编译。而且他们今天已经向 GitHub 网站发送了 DMCA 删除通知，对方已经将代码从网站中删除。对于这次泄露，开发者也有话说，安全研究员威尔·斯特法赫（Will Strafach）认为这次泄露的源码文件包括 iBoot 相关的附加信息和文档目录，提供了引导加载程序工作的内部视图，这意味着黑客能够更容易地找到新的漏洞创造 越狱 ，但除此之外也没有多大的负面效应了，对用户来说没有任何风险。

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