苹果春节活动一览 威锋也有“年货”相送

活动期间，威锋网将会在论坛、微博等渠道中送出总价值数万元的新年礼品！

各位锋友都为自己准备好“年货”了吗？如果没有，大家不妨去看看苹果官网的春节礼品推荐，春节期间除了12期免息分期之外，还有不少新品上线！同时威锋网也会为你的新年礼物加码，参与论坛活动有好礼相送！





咱们直接进入正题！来看看苹果（ 苹果官网链接 ）和威锋提供了哪些新春礼品。首当其冲的当属 iPhone X 了，苹果为 iPhone X提供了招商银行信用卡12期免息的服务，算下来最低每月仅699元，而按照正常的信用卡分期，12期分期费率肯定都会超过3.5%。

与 iPhone X 配套的浆果色皮革保护夹、iPhone 闪电基座和 Lifeprint 照片打印机等配件也没缺席，售价分别为788元、428元和1148元。

iPhone X 苹果官网购买链接

除了 iPhone，Mac 当然也是不少朋友的首选，现在苹果官网中 iMac Pro、iMac、MacBook Pro 和 MacBook 等产品也都支持招行12期免息分期付款。同时12英寸 MacBook 使用的午夜蓝皮革保护套（售价1348元）和 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机霹雳红特别版（售价2288元）也是不错的“年味配件”。

Mac 系列苹果官网购买链接

最后，不管是 Apple Watch 还是 iPad，苹果官网的春节推荐都提供了不少红色系的精品配件和相关产品，比如 Beats Pill+ 便携式扬声器、iPad Pro 红色皮革保护套、Apple Pencil 红色笔套、红色版 DJI Spark 无人机和 GoPro HERO6 Black 运动摄像机等产品，其中还有不少是全新上架的，最重要的是，这些产品也全部支持招行12月无息分期。

苹果“好礼贺新年”活动链接

而如果你购买了 iPhone X 或 Mac，可别忘了前往威锋论坛帖子里晒单，在2018年2月8日到3月10日期间，威锋网将会在晒单活动中送出总价值数万元的新年礼品，包括1MORE 蓝牙耳机、绿联 Type-C 笔记本拓展坞等实用配件。

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