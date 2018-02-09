利用售后规定骗取新iPhone 上海一团伙落网

只希望这次的诈骗案不会让苹果再一次收紧国内保修政策吧！

昨天，北京工商局对辖区内山寨苹果维修点进行了查封并罚款27万元，同时也将开启对此类假冒店面的全面普查，这一新闻让不少网友拍手称拍。但除了山寨之外，其实数码市场还存在不少“恶习”，比如钻售后规则的漏洞。而在今天，上海市对利用苹果手机售后服务规定实施诈骗的一个团伙实施了逮捕。





据新华网报道，上海市虹口区人民检察院于近日以涉嫌诈骗罪对24名犯罪嫌疑人批准逮捕，因为他们利用苹果公司售后服务规定骗取新机，然后挂在网上销售牟利，规模和犯案数额都非常大。苹果公司在售后条款中规定，新购机如果在规定时间内出现了不能开机或其他故障的时候，用户就可以免费更换全新的部件，或者直接更换新机。对于这种机器，一般我们将其称之为 NPO （no power on）机，意为无法开机。看准这一点后，不法分子就用低成本的假冒零件来组装 iPhone ，以此充当 NPO 机，有时还会篡改零件序列号或对手机进行人为破坏。然后他们会将这些手机送去苹果售后，换取新机后再以市场价格卖出，因为他们用假冒零件替换了真零件，所以每部手机差价高达700到900元。根据苹果公司2017年7月报案时提供的数据，有数千部这样的伪装 NPO 机被这一团伙送修并换取了新机。

经过一段时间的侦查，上海警方于天目西路的一家手机市场内发现了这一犯罪团伙。他们被抓获之后承认，在以假冒零件伪装成 iPhone 之后，会分别送往上海、江苏等地的苹果特约维修部进行以旧换新，一般半个月能收到新机。值得一提的是，这已经不是第一次发生这种事情了，同样是2017年7月，北京一男子以同样的方式赚了2000万元，最后因诈骗被判15年。这些犯罪分子显然是在伤害所有国内消费者的权益，因为苹果等公司早已经在国内保修政策上加上了不少限制。之前还有不少用户称这些品牌在区别对待国内消费者，但其实看了这些新闻就知道，这些品牌都是被国内钻空子的人给逼的。只希望这次的诈骗案不会让苹果再一次收紧国内保修政策吧！

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