为了促销高价iPhone 苹果计划推出廉价贷款

2018-02-08 17:48:12
拾欢伯
威锋网
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最近苹果正在和高盛商议合作，计划为数百万的iPhone X潜在消费者提供廉价贷款。

iPhone X 的销量虽然自上市以来一直都是各大排行榜第一，但市场调查公司依然表示 iPhone X 的销量并没有达到预期，特别是在圣诞促销季期间，因为它的定价实在是太高了！那么苹果该如何解决这一问题呢？今天外媒曝光了他们的计划——让用户贷款！


BGR 今天发文称，虽然 iPhone X 作为苹果第一个1000美元的手机销量并没有达到预期，但苹果不会放弃他们的高价政策。那么该如何促进销量呢？最近苹果正在和知名投资银行高盛商议合作，计划为数以百万计的 iPhone X 潜在消费者提供廉价贷款。

高盛作为一家投行，之前已经在苹果股票中募集了数百亿美元资金，但是现在高盛正在把业务向消费者银行领域拓展，所以和苹果合作成为一个重要的途径。而双方第一个合作，就是为潜在 iPhone 买家提供比信用卡机构更便宜、更好的贷款，这一说法也同样被华尔街日报所报道，所以可信度较高。


不过两家媒体依然指出，现在苹果和高盛的这一合作尚未最终确定，仍有可能会谈崩。但一旦双方达成共识，那么未来在 iPhone X 的付款页面中，我们将会看到无比诱人的分期付款或贷款选项。

为什么会有这种想法呢？因为在美国，除了滞纳金和其他费用外，信用卡的利息高达20%，而高盛此前发起了一项名为“马库斯”的在线贷款业务，利息为12%。而不出意外，高盛和苹果合作的贷款利率会更低，所以在用户计划贷款购买 iPhone 时，高盛的方案显然比信用卡更有竞争力。

并且美国用户也一直都信奉“超前消费”，据悉，2017年美国消费者从信用卡公司借了超过2000亿美元，其中，800亿美元被用在了家具和电子产品上。在2018年苹果再次推出三台“iPhone X”后，这种趋势肯定会更加明显。

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