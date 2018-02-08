Apple Watch心率功能新发现 能检测糖尿病

Apple Watch收集的心率数据能对糖尿病患者做出区分，准确率高达85%。

对于 Apple Watch 的健康特性，苹果一直以来都抱有一些看似不切实际的幻想，比如不久前威锋网报道过的“测量血糖”、“测量心电图”等等。但不管怎么说，Apple Watch 的健康属性以后会越来越强，比如今天，我们就获得一个消息，最新研究表明 Apple Watch 可以用于检测糖尿病！





该研究来自 Cardiogram ，是一家分析 Apple Watch 心率数据的公司，他们的研究人员和加利福尼亚大学旧金山分校合作，使用 Cardiogram 公司的 DeepHeart 神经网络结合 Apple Watch 收集的心率数据对糖尿病患者作出区分，最终分析的准确率高达85%。据研究报告指出， Cardiogram 公司通过 Apple Watch 和其他 Android Wear 设备，从 14011 位参与者中获取了 2 亿多个传感器测量数据，包括心率、步数和其他身体状况监控数据。至于为什么心率能够检测糖尿病， Cardiogram 表示因为胰腺通过神经系统和心脏相连，所以当人们出现糖尿病早期症状时，心率就会发生变化，但如何将心率变化和糖尿病结合起来却是个大问题。特别是对于“前驱糖尿病”这种类型来说，想要发现它十分困难，传统的检测方法需要复杂的硬件检测，但是通过 Cardiogram 公司的人工智能算法（ DeepHeart ），Apple Watch 搜集到的信息经过分析之后真的能和糖尿病患者的心率特征发生吻合。

实际上，很多疾病都能够通过心率来反映，所以 Cardiogram 公司也在和加利福尼亚大学旧金山分校合作研究其他检测类别，比如高血压、心房颤动等病症。在这些研究取得成功之后，该公司会将新功能植入手机 App 中，Apple Watch 用户就能够实时监测大量疾病的早期症状、并及时预防了。实际上苹果公司自己也在做这种工作，他们通过和斯坦福大学的合作，研究 Apple Watch 的心率数据能否确定心脏病。

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