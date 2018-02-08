公测版iOS 11.3 beta 2上线 新增电池管理功能

对于旧款 iPhone 用户来说，最好的办法还是更换一个新电池。

昨天凌晨苹果向开发者推送了 iOS 11.3 开发者测试版 beta 2，所以今天，面对公众的 iOS 11.3 beta 2 公测版也及时上线，用户只要参加了苹果的“beta 软件测试计划”就能够通过 OTA 等方式升级为最新系统。虽然 iOS 11.3 beta 2 中加入了电池健康管理功能，但还是不建议主力机升级，毕竟测试版系统会有一些不稳定的情况。





具体升级项目方面，苹果在 iOS 11.3 beta 1 版本中加入了不少功能，比如 iCloud iMessages ，信息内容也能同步到云端了；还有加强版的增强现实功能 ARKit 1.5 ，全新的 Animoji 和 AirPlay 2 等功能，同时还对 Face ID 的操作逻辑进行了优化、升级了健康应用。不过大家最关心的肯定还是电池健康管理功能，这一项目在 iOS 11.3 beta 2版中才加入，用户可以在“设置”>“电池”>“电池健康（Beta 版）”中查看电池剩余最大容量。苹果并没有规定电池衰老到百分之多少以后会开启限速，而是设定为只要用户的手机出现了意外关机的状况（说明电池供电不足），就会自动开启性能限制。

现在在 beta 2 版本中，也依然是自动关机后开启限速，但用户已经可以手动关闭这一功能。不过这一做法也不是一劳永逸的，只要你的 iPhone 未来再一次发生意外关机的情况，那么限速又会再度开启，你当然也可以再度手动关闭，但这就陷入了意外关机、限速、手动关闭限速、再次意外关机的循环。所以对于旧款 iPhone 用户来说，最好的办法还是更换一个新电池，不然要么用一台性能打折的 iPhone，要么用一台经常意外关机的 iPhone，都不好受。最后如果你想要体验 iOS 11.3 beta 2 或者屏蔽系统更新，可以到威锋网微信号回复「描述文件」获取。至于 iOS 11.3 正式版，此前库克承诺会在3月发布。

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