北京开始打击山寨苹果店 侵权者被罚款27万

这家店里的店员以为自己真的是苹果员工，在Apple Store工作。

现在国内有41家 Apple Store，官网上能够查到的授权经销商数量也极为有限。但是不管大家在哪个城市，路边绝对少不了一家家挂着 logo 的“苹果专卖店”，很显然，这些店都是山寨的。不过他们挂苹果的 logo 可能也就是侵犯苹果品牌商标，如果假扮苹果官方店就不能忍了，而近日，北京工商东城分局就处罚了这样一家维修店。





2月5日，北京工商东城分局发布通报，对辖区内一家“苹果维修店”开出了27万元的罚单。原来该区近期出现了大量有关假冒苹果维修的投诉，所以工商局开展了“苹果打假溯源专项行动”，专门排查了市面上挂着“苹果”品牌的店面。这家名为北京元亨利成科技有限公司的店面除了接受罚款之外，还被没收了侵权商品，列入了行业黑名单。

最有趣的是，这家店面的电源都穿着带有苹果标志的深色 T 恤，就像真正的苹果店员一样销售手机。同时在店内扫描条形码付款的人甚至还会受到带有苹果 logo 和服务中心署名的短信，很显然，这是一个恶意假扮苹果官方授权点的山寨店面。最有趣的是，这家店里的店员都以为自己真的是苹果员工，在 Apple Store 工作。

所以大家平时在实体店购买苹果产品也一定要在官网上查清认证情况，或者是找可信的第三方商家，对于这类“山寨”店面要提高警惕，因为他们所销售的产品其实也有不少是山寨的，特别是配件一类，甚至手机等产品也有翻新机的隐患，并且一旦我们在这类维修店拆机维修后，产品就自动失去保修资格了。至于现在苹果山寨店泛滥的问题，可能短时间内是无法完全解决了，因为据外媒 9to5mac 报道，在2016年的一场诉讼中，苹果公司已经失去了 iPhone 商标的独家所有权。据《中国青年网》等媒体报道，北京市工商部门打击假冒苹果维修店的专项行动还将继续下去，今天报道的仅仅是第一个案例，后续还将加大执法力度，打击各类侵权假冒行为。

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