157个全新emoji诞生 将在今年登录 iOS

看看哪些有成为表情包的潜力！

苹果虽然推出了更加生动活泼且具有互动性的 Animoji ，但 emoji 作为现在最流行的表情，显然不会被轻易放弃。今天最新的消息称，统一码联盟（Unicode Consortium）已经审核通过了157枚全新的 emoji 表情，而苹果将会在今年晚些时候加入到 iOS 中。





据介绍，这次的157枚 emoji 表情其实一共有77组，但是有一些表情具备多种不同肤色的选项，所以一共有157个。现在专门介绍 emoji 表情的 Emojipedia 网站已经上传了部分资源，可以看到绝大多数新 emoji 都是普通的形象或者是此前缺少的动物、器件等，比如男女超级英雄、爆炸头、光头等人物，还有白大褂、滑板、犀牛、袋鼠等衣物、食物、动物等。

不过其中还是有一些极具潜力的表情，比如文章开头的几个，似乎分别代表“很喜欢”、“难受”、“太辣了”、“冻死了”、“水汪汪的眼睛”和“派对”，是不是觉得一大批表情包正在路上？

总的来说，这次更新的 emoji 已经来到了11.0版本，将会在今年6月正式发布，而出现在移动设备则需要等到8月或9月，而 iOS 12很有可能也会内置。

需要强调的是，虽然苹果也自行设计 emoji 表情，但和统一码联盟审核的 emoji 其实是不一样的。统一码联盟审核过的 emoji 仅仅是提供了代表这个表情的一个“统一码”，是否使用原始设计取决于开发者自己，苹果、谷歌就会自己设计，所以我们看到，有时候我们在 iPhone 上发出一个 emoji，安卓手机收到的却不一样，因为虽然他们的“统一码”是一样的，但手机系统中都进行了重新绘制。并且也不会统一码联盟审核过一个苹果就设计一个，这其中还是有一些取舍，比如竖中指这种 emoji 早已通过审核，但苹果没有使用。





欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。