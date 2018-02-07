苹果在中国设立第二个数据中心 位于内蒙古

苹果在美国有7个数据中心，并且还在继续建，那么在国内肯定不止有贵州一个。

1月10日，苹果通知注册地址为中国的 iCloud 账号将会被迁往贵州的新数据中心，那么以后全中国用户的数据都将存储在贵州，放得下吗？要知道苹果在美国亚利桑那州、北卡罗来纳州、俄勒冈州、爱荷华州等7个州都设立有数据中心，不久前还宣布计划在艾奥瓦州等地投资数百亿美元建立新的数据中心，难道就不打算在中国建新的数据中心了吗？





据路透社报道，苹果计划在中国建立第二家数据中心，位置在内蒙古自治区乌兰察布市，而日前苹果已经“偷偷地”和乌兰察布市代表在呼和浩特市举办了“iCloud中国北方数据中心项目合作协议”签约仪式，在签约仪式上，双方确定苹果的第二家数据中心将会在2020年投入使用，依然用于 iCloud 服务。在签约仪式上，苹果将第二家数据中心称为“北方数据中心”，这意味着贵州数据中心应该就是“南方数据中心”了，和贵州的不同，苹果计划在内蒙古本地注册一家实体公司来负责这一项目的建设和运营，而不是托管给“云上贵州”这样的本地公司。因为根据中国《网络安全法》，所有数据都要存储在中国境内的服务器上，并且运行公司也一定要是本土公司。苹果表示这家数据中心将会是国内第一个100%使用可再生能源中心，考虑到乌兰察布丰富的风力和太阳能资源，实现这一目标并不困难。并且苹果早已经有在北方设立数据中心的经验，早在2013年，就有媒体称苹果将 App Store 和 iTunes 的服务器搬到了国内，位置就在北京张家口和内蒙古地区。最后提醒大家，苹果最近在为所有用户推送邮件等通知，用户同意《iCloud(由云上贵州运营)条款与条件》之后， iCloud 中的数据都会在2月28日后被移至贵州的服务器中。如果你不希望被移至国内，可以不同意前文条款，这样的话你的 iCloud 将会停用，或者是将账号所属地区改为海外。

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