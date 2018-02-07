HomePod评测汇总：音质很好 Siri很蠢

HomePod的音质确实无可挑剔，但Siri的表现实在是太抱歉了。

现在距离 HomePod 的发售日期越来越近，苹果也已经按照惯例在发售前3天开放了媒体禁令，所以今天，海外科技媒体集体放出了对 HomePod 的详细评测。此前的很多体验中，媒体们都只强调 HomePod 的音质表现，这让不少人对它内置的 Siri 愈发感兴趣了，HomePod 版的 Siri 会有进步吗？我们一起来看看外媒的评测汇总。





编辑 Nilay Patel 认为 HomePod 被“困在”苹果生态里了，因为离开苹果设备它便完全无法使用。但是 Patel 还是赞扬了HomePod 的音质，他认为这款产品有令人印象深刻的低音表现，在和其他智能音箱的对比中，HomePod 的低音表现几乎没输过，并且 HomePod 仅需10秒钟就能够识别清楚空间特征，然后调整音频播放来适应房间，提供最为均衡的表现。但是对于大家关心的 Siri， Patel 提出了很多非常严重的问题，比如无法识别唯一机主，任何人都能够用语音指挥 HomePod 控制你的 iPhone；并且 Siri 对于很多功能的支持也并不完善，比如不能控制 Apple TV，不能拨打电话，不能查询菜谱等等，唯一值得称道的就只有“Hey Siri”的识别特别灵敏了。对于 HomePod， Patel 表示除非你全套设备都来自苹果，并且非常在意音质，还得是在一个人居住的情况下使用，不然他更加推荐亚马逊和谷歌等品牌的智能音箱，因为它们能提供适合你生活需求的功能。编辑 Joanna Stern 称，HomePod 的音质无可挑剔，但智能表现却相当挣扎。她表示虽然苹果称 Siri 对于 HomeKit 来说是一位“优秀的管家”，但实际体验中却仍然存在不少问题。比如在和 iPhone 配对之后，用户不能通过 HomePod 控制 iPhone 拨打电话，我们需要在 iPhone 上呼叫，然后将 HomePod 设置为音频源。除此之外，即使 HomePod 连上了 iCloud 和用户 Apple ID，但是却无法读取手机上的日程安排、新邮件信息，对于 Uber 等第三方 App 也基本上没有支持，这使得我们能够用 HomePod 来完成的事情变得非常少。编辑 Matthew Panzarino 指出，HomePod 对于语音的识别让人印象深刻，即使是在播放音乐，而用户在隔壁房间对它下达指令，它也能够进行及时的反应。至于 HomePod 的声音， Panzarino 倒没有像其他编辑那样一顿猛夸，他认为 HomePod 的音质是刚刚好的，不像 Google Home Max 那样有超大音量，也不像 Sonos Play 1 那样明亮。并且一旦你拥有两个 HomePod ，那么整个屋子的所有角落都会享受到完美的音质，这是其他产品无法提供的体验。

编辑 Megan Wollerton 认为，在测试中他将 HomePod 移动了很多次，可以清晰地感受到 HomePod 在不同的环境下会调整发声方式。而在多次测试之后，他认为 HomePod 位于墙边和墙角的时候音质表现最好。最后我们以《纽约时报》编辑 Brian X. Chen 的评论来结尾吧！他认为和 HomePod 的音质相比，Amazon Echo 和 Google's Home 的声音实在是沉闷得让人难以接受，但它在智能方面的体验也确实是有待提升， Siri 在 HomePod 上的表现甚至还不如 iPhone。

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