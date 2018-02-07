苹果推送macOS 10.13.4开发者预览版Beta 2

macOS的新功能iOS 11.3其实也有，看来未来两个系统的体验确实会逐渐趋于统一。

今天苹果推送的 iOS 11.3 beta 2 吸引了所有人的目光，因为它新增了电源管理功能。但其实今天同时推送的 macOS High Sierra 10.13.4 第二个开发者预览版同样值得尝试，现在该测试系统已经可以在苹果开发者中心下载，或者通过 Mac App Store 中的软件更新模块下载并安装正确的配置文件。





功能方面，macOS High Sierra 10.13.4 对上个版本中未解决的 bug 等问题进行了修复。除此之外，还支持了一些新功能，比如 iCloud 的消息同步，该功能能够将 iMessage 中的信息上传到云端。同时 macOS High Sierra 10.13.4 也增加了对商务聊天的支持，用户能够直接在信息应用中和商家交流，就像微信中的商家公众号、小程序一样。相信大家也发现了，其实以上两个新功能 iOS 11.3 其实也有，看来未来 macOS 和 iOS 的体验确实会逐渐趋于统一。除此之外，苹果也计划逐步淘汰32位的 mac 应用程序，当用户试图使用32位应用程序或安装32位软件时，系统会提醒用户32位软件将会被淘汰。具体时间方面，苹果计划在2018年6月之后，所有 Mac 上的应用都必须支持64位。并且现在开发人员已经可以在 10.13.4 测试他们应用程序和64位系统的兼容性。

最后，如果你很喜欢 iMac Pro 自带的那张烟云壁纸的话，macOS High Sierra 10.13.4 将会原生提供。外媒 MacRumors 称，在苹果发布了 macOS High Sierra 10.13.3 的两周之后，10.13.4 第一个测试版就诞生了，而第二个测试版也仅仅相隔了两周，所以未来 macOS 或许会以这样的频率进行测试版、正式版的交替更新。

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