苹果推送macOS 10.13.4开发者预览版Beta 2

macOS的新功能iOS 11.3其实也有，看来未来两个系统的体验确实会逐渐趋于统一。
今天苹果推送的 iOS 11.3 beta 2 吸引了所有人的目光，因为它新增了电源管理功能。但其实今天同时推送的 macOS High Sierra 10.13.4 第二个开发者预览版同样值得尝试，现在该测试系统已经可以在苹果开发者中心下载，或者通过 Mac App Store 中的软件更新模块下载并安装正确的配置文件。
功能方面，macOS High Sierra 10.13.4 对上个版本中未解决的 bug 等问题进行了修复。除此之外，还支持了一些新功能，比如 iCloud 的消息同步，该功能能够将 iMessage 中的信息上传到云端。同时 macOS High Sierra 10.13.4 也增加了对商务聊天的支持，用户能够直接在信息应用中和商家交流，就像微信中的商家公众号、小程序一样。
相信大家也发现了，其实以上两个新功能 iOS 11.3 其实也有，看来未来 macOS 和 iOS 的体验确实会逐渐趋于统一。
除此之外，苹果也计划逐步淘汰32位的 mac 应用程序，当用户试图使用32位应用程序或安装32位软件时，系统会提醒用户32位软件将会被淘汰。具体时间方面，苹果计划在2018年6月之后，所有 Mac 上的应用都必须支持64位。并且现在开发人员已经可以在 10.13.4 测试他们应用程序和64位系统的兼容性。
最后，如果你很喜欢 iMac Pro 自带的那张烟云壁纸的话，macOS High Sierra 10.13.4 将会原生提供。
外媒 MacRumors 称，在苹果发布了 macOS High Sierra 10.13.3 的两周之后，10.13.4 第一个测试版就诞生了，而第二个测试版也仅仅相隔了两周，所以未来 macOS 或许会以这样的频率进行测试版、正式版的交替更新。
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