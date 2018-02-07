苹果考虑为此前全价换电池的用户退款

不知道国内有没有在折扣开始之前就以全价更换了电池的用户呢？

在不久前美国国会参议员约翰·桑恩（John Thune）曾公开要求苹果对“降速门”给出解释，其中有一点就是要求苹果对此前原价更换过电池的用户进行相应的补偿。当时这一提议获得了网友们的一致认同，不过苹果却一直没开口，直到今天终于有媒体报道，苹果正在考虑为全价更换电池的用户退款。





据外媒 Recode 的报道，苹果公共政策副总裁辛西娅·霍根（Cynthia Hogan）在接受约翰·桑恩的询问时表示，苹果的确在考虑是否能够向用户提供退款计划，并承诺如果在这个问题上有任何决定，都会第一时间通知约翰·桑恩。之所以会出现这样的情况，是因为在去年11月曝出老化电池会导致手机变慢后，不少消费者第一时间就前往 Apple Store 等渠道更换了自己旧款 iPhone 的电池，而他们当时的花费是79美元（国内为608元）。不过苹果却在12月底出台了低价更换电池的优惠，在整个2018年用户都能够以29美元（国内为218元）的价格更换电池，这对之前更换电池的用户显然不公平。据悉，其实苹果已经为在12月14日以后全价更换了电池的用户进行了相应的退款，但是在这一日期之前更换电池的用户，还没有拿到应该退还给他们的50美元（约合人民币312元）。小编认为苹果最后做出让步的可能性还是很大的，毕竟之前全价更换电池的用户数量较少，退款并不会对苹果造成多大的经济损失。并且此前苹果已经做出了多次让步，比如相应机型不通过电池测试也能无条件更换电池、提前开放低价更换电池等做法，所以这次退款应该也是大概率事件。不知道国内有没有在折扣开始之前就以全价更换了电池的用户呢？如果有请在评论中告诉大家你的经验。

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