苹果：iPhone 8/X更先进 降速对其影响很小

iPhone 8/8Plus和X采用了更先进的软硬件设计，能够更准确地预测电源需求和电池性能。

苹果在 iOS 10.2.1 中加入了对 iPhone 6 系列、iPhone 6s 系列和 iPhone SE 等机型的性能管理机制，并且在 iOS 11 中又加入了 iPhone 7 系列。所以一直有人觉得，在今年的 iOS 12 中，苹果将把 iPhone 8 系列和 iPhone X 加入降频名单中。但苹果似乎并不这么打算，他们表示 iPhone 8 系列和 X 采用了“不同的性能管理系统”。





苹果公司在更新的支持文件中称，新 iPhone 和老款之间存在区别，包括 iOS 11.3 中引入的电池健康功能。因为 iPhone 8/8Plus 和 X 采用了更先进的硬件和软件设计，能够更准确地预测电源需求和电池性能。所以它们也采用了和此前机型完全不一样的电源管理系统，在预测和避免意外关机的同时，提供最大限度的性能。不过苹果仍然表示，iPhone 8 系列和 iPhone X 虽然受电源管理机制的影响较小，但并不意味着完全不会有性能下降的情况出现，毕竟所有的 iPhone 都不可能做到电池永远保持100%的寿命，所以当 iPhone 8 系列和 iPhone X 电池寿命下降时，也会有一定的性能折损，但先进的设计使它们的折损变得非常轻微、不易察觉。所以苹果仍建议用户在 iPhone 8、8Plus、X 电池老化后，前往 Apple Store 或授权经销商处更换电池。值得一提的是，今天最新的 iOS 11.3 开发者预览版 Beta 2中，苹果加入了“电池健康状况”查看功能以及电源管理开关，用户能自行选择开启或关闭降频设置。不过苹果也强调，关闭之后 iPhone 会处于容易自动关机的状态，并且一旦 iPhone 自动关机了，再开机时仍会自动启用电源管理模式，用户仍需要再次手动关闭。

总的来说，现在对用户来说仍有三个抉择：1、关闭电源管理，每次遇遭遇自动关机时，开机之后再重新关闭；2、更换电池，解决一切问题；3、打开电源管理，性能受到限制。你会选择哪一个呢？

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