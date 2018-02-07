苹果发布iOS 11.3 Beta 2，降频开关终于来了

不降频+经常意外重启 or 降频+手机能正常使用，你会怎么选？

威锋网 2 月 7 日消息，苹果今天正式推送 iOS 11.3 Developer Beta 2（Public Beta 2 预计明天），距离上次 Beta 1 已经过去十多天，但此次的更新可谓重头戏十足：支持查看 iPhone 电池健康状态、加入「降频」开关。







根据苹果官方的描述：对于 iPhone 6 和之后的机型，iOS 11.3 增加了几项新功能，可以显示电池健康状况，并在需要时建议更换电池。这些功能可以在“设置”>“电池”>“电池健康（Beta 版）”中查看。







小编亲测这台刷到 iOS 11.3 Beta 2 的 iPhone SE 的确可以直接查看电池健康状态，剩余电量为 86%，同时下方的峰值性能容量显示「您的电池目前支持正常的峰值性能」。



虽然小编的这台 SE 并没有出现「降频」的开关，但根据苹果官网的介绍：用户可以查看性能管理功能（用于动态管理最大性能以防止意外关机）是否开启，而且可以选择关闭该功能。只有当某台设备的电池提供最大瞬时电源的能力出现衰退，且设备发生第一次意外关机后，这个功能才会被启用。这个功能适用于 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。







不过需要注意的是，苹果特别指出：设备更新到 iOS 11.3 后，性能管理功能最初处于停用状态；如果设备之后出现意外关机，则系统会启用该功能。关于 iPhone 电池和性能，苹果今天也发布了详细的介绍，想要了解 iPhone 电池工作原理和降频策略的可以点击这里查看。







关于降频策略简单来说，只要你的旧 iPhone 因为电池原因导致意外关机，「降频」开关就会自动开启！你可以选择手动将其关闭（也就是苹果新加入的降频开关）。但如果你选择关闭，实际上大概率会继续导致 iPhone 意外关机。所以实际上大家期盼的「降频」开关并不是一个可以立即手动来回切换的按钮。



不降频+经常意外重启 or 降频+手机能正常使用，你会怎么选？其实苹果已经给出了答案：建议更换电池。



最后如果你想要体验 iOS 11.3 beta 2 或者屏蔽系统更新，可以到威锋网微信号回复「描述文件」获取。

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