专家建议苹果推出会员服务 软硬件极致体验

除了Apple Music等服务之外，付费会员还能每年升级最新的硬件，你会买吗？

现在不少科技公司，特别是电商类公司都有自己的会员服务，比如京东的京东会员、亚马逊的 Prime 会员等，那么苹果会不会也需要一个会员体系呢？今天一位著名分析师表示，苹果或许应该采用这一商业模式。





Horace Dediu 是 Asymco 网站的创始人，也是移动业界著名的分析师。今天他发文建议苹果采用大会员体系，在这个体系中，用户不仅能享受 iCloud、Apple Music 等服务，而且还有每年、每两年获得新 iPhone、Mac 的选项。他表示对于苹果这种依靠硬件盈利的公司来说，一切都充满了不稳定性，而一旦有了会员体系，就意味着公司有了稳定、可预测的收入来源。比如在以前，苹果每年都在秋天发布新 iPhone，所以夏天就成为了淡季，而且很多用户更愿意为下一代 iPhone 等上一整年。这意味着苹果无法说服用户频繁更新自己的设备，同时苹果又需要维护、销售旧款 iPhone ，从而抑制了硬件上的高利润。其实此前苹果就有类似的 iPhone 年年焕新计划，购买新设备时能够享受原设备零售价格50%的优惠，并且支持分期付款和 AppleCare+ 等优惠。但如果购买会员之后，用户有机会每年自动更新一次 iPhone、每两年更新一次 iPad、三年更新一次 Mac 的机会，那么苹果的硬件收入将变得更加稳定。

更加有说服力的是，苹果的服务业务增长十分迅猛，上个季度，苹果服务业务的营收为 84.71 亿美元，比去年同期的 71.72 亿美元增长18%。而服务一直都是会员制最好的引子，亚马逊就是以低廉的设备来推广自家的优秀服务，用服务来赚钱。试想一下苹果如果能够同时保证服务和硬件上的高利润，将会是不可想象的。并且一旦所有苹果服务、硬件都能够分散到每年、每个月甚至是每天的会员费中，对于用户来说也会有更好的体验，毕竟他不用考虑买不买哪个产品，买不买哪个服务了。并且现在现在苹果硬件和软件的捆绑现象已经非常明显，比如 HomePod，离开苹果生态基本上就不可用了。Horace Dediu 表示现在苹果用户人均每天在苹果设备、服务上花的钱是1美元，并且普遍对苹果生态十分忠诚（据说 iPhone 用户的满意度为96%），所以当苹果推出会员制度后，选择购买的用户将非常多。但这也有不利的一点，它会降低灵活性，用户或许会临时改变想法，不再购买这一系列的产品。

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