新专利曝光 未来Apple Pencil可以隔空作画？

用户甚至能够在半空中进行 3D 作画，或是用于 3D 建模，而不仅限于现在的写字和书画。

虽然大家经常拿乔布斯那句“手写笔是愚蠢的”来调侃现在的 Apple Pencil，但不可否认现在这支“铅笔”确实有着不错的体验，之前也有消息称苹果计划为这支笔加上触觉反馈，甚至还想为 iPhone 配备一支笔。现在又有证据显示，苹果正在研究如何让 Apple Pencil 在一切平面甚至是空中使用，而不仅限于屏幕上。





证据来自三明苹果工程师申请的专利，该专利编号为 No.62 / 363,172，于2017年7月提交，2018年1月18日公开，标题为《在非电子表面上使用电子输入设备创建内容》。简而言之，就是使用一支和 Apple Pencil 类似的电子笔，在任何平面上都能够追踪笔尖的运动轨迹，比如桌面、纸张甚至是半空。具体的实现方法上，这三位工程师故意用了含糊其辞的说明方式，只表示该触控笔的移动能够通过方向传感器和三角测量方案来进行追踪，测量方式则有可能是摄像机（图像追踪）、电磁或声音。从图上可以看到，当 Mac 上存在两个传感器时，就能够和笔尖形成一个三角形，根据传感器间距和高度信息就能够识别出笔尖所在的位置了。

因为这个方式不需要直接和屏幕接触，甚至不需要和物体接触，所以用户甚至能够在半空中进行 3D 作画，或是用于 3D 建模等功能，而不仅限于现在的写字和书画。不过考虑到苹果很少把将会用于量产的技术去申请公开专利，所以该设想成真的可能性并不是非常高，但联系上此前苹果在 Apple Pencil 的触控反馈、iPhone 适配上的专利，似乎 Apple Pencil 的研发一直都在紧锣密鼓地进行，看来苹果确实有打算推出一款全新的 Apple Pencil 了。

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