供应链消息显示 苹果或将在三月发布新品

2017年3月，苹果就曾发布红色版iPhone 7 、廉价iPad和更大内存的iPhone SE。

现在掰手指数数，苹果今年曝光的新品其实挺多的，比如 iPhone SE 2 、iPhone X 二代系列和新 iPad，那么苹果最早将于何时召开新品发布会呢？之前大家都猜测苹果或许会在五月前后更新产品线，但现在来看，或许下个月我们就将迎来部分新品了。





供应链媒体 Digitimes 今天发布了一份新报告，他们表示苹果公司或许会在三月升级旗下各个产品线，因为他们的消息大多来自供应链厂商，所以现在无法提供相关产品的具体信息。比如台湾的 SPT 已经准备好为苹果提供大量光亮镍工艺的订单了，这一技术将会用于加工 iPhone、iPad 和 Macbook 的电源适配器，并计划在2018年3月出货。所以业界现在都猜测，随着不少供应链厂商在3月开始大规模出货，苹果的新品应该也会在这一时段上线，并且这也不是苹果第一次在三月发布新品了，2017年3月，苹果就发布了红色版 iPhone 7 、廉价 iPad 和更大内存的 iPhone SE。不过 9to5mac 和 BGR 等外媒都对 Digitimes 的猜测持保留态度，因为根据此前的信息，彭博社表示搭载 Face ID 的 iPad 不太可能在今年年底之前推出， Mac 系列更是没有在春天发布的历史，而 Apple Watch 和旗舰级 iPhone 都是秋季发布会的主角。所以在不少媒体眼中， Digitimes 的报告有些过于放大供应链消息了。

综合现在的消息来看，有可能会在2018年春季（或许是 Digitimes 所说的三月吧）更新的苹果产品数来数去其实只有下面这几个：iPhone SE 2、腮红金版 iPhone X 和新存储规格的 iPhone、iPad。

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