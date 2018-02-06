库存不足 16GB iPhone 5c换机将升级为32GB

只有因为质量或其他问题被认定为可以更换新机时，你才能换到一台32GB iPhone5c。

现在市面上还有 16GB 的手机吗？这种配置似乎连不少千元机都看不上了，但相信还有不少旧款 iPhone 用户在忍受 16GB 存储空间的折磨。不过今天的一则消息显示，或许 16GB iPhone 5c 的用户有望在未来更换成 32GB 版本哦！





消息来自 MacRumors ，他们表示苹果在今天和旗下授权服务提供商分享了新的规定，表示在可预见的将来，苹果将会为需要换机的 16GB iPhone 5c 用户更换 32GB 的型号，因为现在 16GB 版本的 iPhone 5c 已经库存不足了。不过苹果在通知中只表示“可能会替代”，并且“直到另行通知为止”，或许未来还会有变动。同时苹果也强调，并不是所有的 16GB iPhone 5c 都能够去换一部 32GB 版本，如果用户因为质量问题、软件问题或其他问题被认定为可以更换新机时，苹果才会直接给你换一台 32GB 版本。iPhone 5c 和 iPhone 5s 一同在2013年9月发布，搭载了4英寸屏幕和多彩的聚碳酸酯外壳，是苹果在中端市场的一次尝试。不过在2014年9月份，苹果曾在大多数国家停止销售 16 和 32GB 的 iPhone 5c ，到2015年9月又开放了 8GB iPhone 5c 的销售，直到2016年2月，苹果完全终止了这款机型的生产。现在还没有消息显示国内苹果授权店和零售店会提供更换服务，大家如果有相关需求，可以前往 Apple Store 等渠道或是在 Apple 支持页面询问。

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