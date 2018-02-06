iPad依旧是2017年全球最受欢迎的平板电脑

全球平板电脑市场继续遇冷，iPad依旧卖得最好但已显出疲态。

研究公司 IDC 今天公布的数据显示，iPad 仍然是世界上最受欢迎的平板电脑，苹果 iPad 2017 年的销量已经超过它的竞争对手——三星和亚马逊两家平板产品去年的合并销量。



苹果在 2017 年总共销售了 4380 万部 iPad，IDC 估计三星和亚马逊年内分别出货 2490 万部和 1670 万部平板电脑。三星和亚马逊合计 4160 万台平板电脑，比 iPad 销售量低了 220 万台。







2017 年，苹果占据了平板电脑市场份额的 26.8％，这意味着去年销售的平板电脑中，每卖出去四台，就有一台是 iPad。苹果平板电脑市场份额同比上涨 2.5 个百分点。



上周，苹果公布了 2017 年第四季度 iPad 销售收入 58 亿美元，与去年同期相比增长了 6％。苹果 iPad 的平均销售价格为 445 美元，略高于去年同期的 423 美元，这无疑是 iPad Pro 价格更高所带来的结果。



2017 年第四季度全球平板电脑销量为 650 万台 (4Q17), 同比增长 10.3%。今年全年的平板电脑市场依然呈增长态势,但是这种增长已经显著放缓, 2017 年增长了 1.6%, 比 2016 年的 24% 增长率低很多。增长放缓的主要原因，是市面上多款品牌平板电脑的发布间隔拉长，旧机型积累太多，消费者和企业更多等待新一代产品问世。



同时，平板电脑产品绝大部分都挤压在高端市场推出，在市场的中间部分, 仍然非常缺少和需要强大的参与者。











苹果 iPad 在假日季度保持了稳固的领先地位, 通过其售价较低的 9.7 英寸 iPad 以及其最新的 iPad Pro，有力地推动了整个平板市场的收益。价格低廉的入门级 iPad 对消费者依旧有吸引力, 但彰显苹果重心的 ipad Pro 则具有在商业和教育领域的巨大潜力。



Amazon.com 能够在最后季度挤掉对手三星位居平板销量第二，主要因为这家在线巨头节假日期间提供了大幅折扣。低价策略颇具成效, 在最新一个季度, Amazon 采取了进一步的措施, 包括将其语音助理 Alexa 内置在新产品上, 并积极面向其他国家市场发售。



国产品牌华为保持着还不错的增长率。



让我们将焦点转移到今年，苹果和微软的新产品可能会让 2018 年平板市场顺利“回暖”。传闻苹果将推出至少一款新的 iPad Pro，窄边框、无 Home 键，并配备 Face ID。目前还没有消息证明苹果还会继续推出更低成本的 9.7 英寸 iPad 和 iPad mini。

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