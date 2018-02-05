iOS 11.3透露Apple ID或将支持网站云登陆

测试版中发现 Apple ID 可云同步网站登陆，类似 QQ、微信可单点同步多网站多平台的功能。

日前，外媒 9to5mac 在 iOS 11.3 测试版代码中发现，苹果正在开发容许用户使用 Apple ID 一次登录多个网站的功能。这种认证方式的网站将可以访问用户的 iCloud 数据，虽然还不确定具体会访问那些数据，不过很可能会限制在用户的用户的真实姓名和 e-mail 地址范围。这些数据，加上一个 Apple ID，足够让网站来验证用户的身份。



苹果在 Apple TV 上采用的单点登陆（Single Sign-On）功能和 iOS 11.3 测试版中发现的 Apple ID 单点登陆类似，前者可以让用户在一次登录之后无缝登录其他不同的电视频道，而后者可意味着只需要输入 Apple ID，利用苹果第一方认证就可以在 iOS 中无缝登陆多个网站或第三方平台，不用再借助其他账号（比如 QQ），也无需另行注册账号。







另外，iOS 11.3 测试版中还有一个可以让用户扫描 QR 码的组件，提示用户使用相机应用扫描时进行 Apple ID 认证。目前还不清楚这套系统的真实目的，不过很有可能是 Apple ID 用户的另一种便捷功能，扫码登陆 PC 或 Mac 端网站/平台。



如果该功能可以在 iOS 11.3 中实现，那么无疑为苹果用户提供更多便利，同时也表明苹果已经下决心加强 iCloud 云服务功能。



在此前的 iOS 11.3 开发者预览版汇总中，我们还看到了 iCloud 消息（iCloud iMessages）。这个功能早在 iOS 11 和 macOS High Sierra 的第一个开发者预览版就已经出现，但后来在公众测试版中被删除，现在重回 iOS 11.3。启用 iCloud 消息之后，你的 iMessage 消息也将完整地保留在 iCloud 上，打开所有设备，都可以看到完整的 iMessage 历史记录。



苹果稍早在预览版中展示了 iOS 11.3 将会带来的新改变，包括新的 AR 体验和 ARKit 1.5 开发工具、全新动话表情、iPhone 电池能效开关、全新健康功能等。此次大更新将会在春季到来。



如果你是普通用户，并且想要加入开发者测试，可以使用需要运行测试版的设备登陆 beta.apple.com 并注册为开发者账号，下载配置文件，随后即可下载开发者预览版，也可以在威锋网微信号回复「描述文件」直接获取下载。其更新过程和常规的 iOS OTA 更新一样。

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