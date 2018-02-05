HomePod订购数据：45%购买者有iPhoneX

HomePod发售当天，订购量达到了Sonos One的9倍、谷歌Home Max的11倍。

HomePod 这款产品本该在2017年12月发售，但是硬生生地拖到了2018年2月9日，也因此错过了圣诞季的促销旺季。但即使如此苹果强大的号召力依然存在，今天 Slice 发布了 HomePod 的预售数据，调查来自550万在线购买者，看来这个智能音箱新星表现不错。





Slice 表示，HomePod 的发售当天，订购量达到了 Sonos One 的9倍、谷歌 Home Max 的 11 倍。不过 HomePod 并没有击败亚马逊的 Echo Show，这款产品是智能音箱的销量冠军，并且 Echo Show 的价格也不便宜，高达229.99美元（HomePod 售价349美元），还配备了一个显示屏。

在购买了 HomePod 的人群中，有45%的用户拥有 iPhone X ，也就是说他们不差钱。而92%的用户为男性，毕竟论对于科技产品的兴趣爱好，男性确实是要比女性更大。其中74%的用户表示自己没有用过智能音箱，而在美国，其实智能音箱的普及率是非常高的，这或许意味着不少苹果用户在等 HomePod。

有趣的是，虽然 HomePod 都还没有上市，但不少用户已经开始畅想下一代 HomePod 的设计了，有设计师放出了自己设计的 HomePod 2、HomePod Express 和 HomePod Plus 的设计图，可以看到它设想中的二代产品外观改变不大，但是 Express 拥有 iPod 一样的转盘式操作界面和挂绳这样的便携设计，而 HomePod Plus 则拥有无线充电功能，还是十分有情怀和创意的。

值得一提的是，虽然现在国行版 HomePod 还遥遥无期，但是请各位安卓用户注意，HomePod 仅仅支持 AirPlay、iTunes 等播放方式，特别是第三方 App ，必须用 AirPlay 而不能用蓝牙。并且 HomePod 升级、控制也集成在了 iOS 中，而不是单独下载一个 App，这代表着其他品牌的设备肯定无法使用 HomePod。

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