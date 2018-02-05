开发者注意 苹果禁止在App设计中使用emoji

苹果表示不允许App开发者在键盘等用户输入界面以外的地方使用emoji。

App Store 的应用审核一直都非常严格，这一点威锋网作为应用发行方也是深有体会。现在 App Review 似乎还想让审核机制更加严格，比如在审核中禁止第三方应用程序使用苹果的知识产权，emoji 表情就是其中一个。





最近不少开发者表示，他们的 App 因为界面设计和广告等部分使用了 emoji 表情，而被苹果的 App Review 拒绝通过。虽然现在苹果公司没有在开发者手册中明确规定不能够在界面设计中使用 emoji 表情，但该现象表示审查人员正在逐步禁止第三方开发者使用苹果的知识产权。发现该事件的开发者名为 Sam Eckert ，他表示 App Review 拒绝了 getBittracker 应用最新版本的审核包，因为他们在 App 的设计中使用了 emoji，违反了版权规则。而在被拒绝之后，他和苹果的 App Review 小组进行了电话沟通，对方表示 App 不允许在键盘等用户输入界面以外的地方使用 emoji，意思是苹果只允许用户调用 emoji，但不允许开发者使用。

对此 Sam Eckert 表示，最近使用 emoji 作为某些功能图标的行为相当时髦。比如用 emoji 中的 ❤ 来作为“提示”图标，用 emoji 中的磁盘来作为“保存”图标（就像上图中那样）。这样不仅风格统一，而且能够省下一大笔设计费用。但是如果苹果禁止使用 emoji，他们要么聘用设计师设计一套图标，要么就不用图标。简单来说，只有在聊天（发表情）、P 图（用 emoji PS 大头照）等功能中，App 能够显示 emoji，除此之外 emoji 不能够出现在 App 中的任何地方。其实除了 emoji 表情之外， San Francisco 字体同样属于苹果的知识产权，但现在苹果还没有规定开发者不能够使用这一字体。很显然，苹果未来可能会将这些拥有知识产权的设计慢慢收紧，而这将会促使不少开发商自行设计图标，这将会花费更多成本，带来更多大体积的安装包。

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