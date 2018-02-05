美国破获山寨苹果设备大案 主犯为中国男子

李建华一个人就得到了110万美元销售款，这些设备总价值或高达1500万美元。

山寨机在十年前曾是困扰中国手机市场的一大顽疾，但是随着市场竞争愈发激烈，现在国内市场已经基本见不到山寨机的影子。但这并不代表这类产品已经死亡了，它们还能去祸害其他国家啊！比如今天，美国司法部宣布，一名将山寨 iPhone 和 iPad 走私到美国的中国人对数则指控认罪。





据悉，这个名为李建华（音译）的中国公民以学生签证的名义居住在美国，据法庭文件，李建华和几名同伙将4万多个 iPhone、iPad 和相关配件走私到了美国，同时李建华还协助他人走私苹果产品的标签和包装。现在他承认了走私罪和贩卖假冒伪劣产品罪名的指控。

为了将这些产品带到美国，李建华将 iPhone 等设备和包装分开运输，以防止被美国海关截获。在顺利“混入”美国之后，这些设备被运输到了美国各地地下市场进行销售。截至目前，李建华一个人就已经收到了超过110万美元（约合人民币693万元）的销售款，据相关部门预计，这些设备总价值高达1500万美元。除了他之外，还有数名美国籍同伙协助他，其中有一名已经在2017年被判处37个月的监禁。美国司法部门对该案件评论到，李建华将销售额通过精心策划的现金账户返还给了佛罗里达和新泽西的同谋者账户，然后这些钱被转移到意大利，由此掩盖了不少资金流动。很显然，现在假冒伪劣的苹果产品已经成为一个复杂的产业链，未来他们也会深入调查这一市场。在中国，现在主流销售渠道都基本上见不到山寨机的影子了，一般只有骗子才会用山寨机行骗。因为在众多国产品牌的努力下，山寨机即使是价格也没有任何优势，更别说外观、性能和体验了。或许现在，欧美用户也很需要廉价手机来让市场重新洗洗牌。

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