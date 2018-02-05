郭明錤：Intel或成今年iPhone基带独家供应商

Intel基带在技术上已经没有明显劣势，而且这么做能够有力打击高通。

自从苹果和高通因为专利授权费闹上法庭之后，2018年 iPhone 用什么网络基带就成了大家关心的问题，甚至之前有媒体称联发科将会取代高通的位置。但是今天最新的消息显示，至少在2018年，苹果会让英特尔成为 iPhone 网络基带的独家供应商。





分析依然来自凯基证券知名分析师郭明錤，他表示英特尔将会成为2018年所有新 iPhone 的 LTE 调制调解器（俗称网络基带）的独家供应商。其实此前郭明錤认为英特尔将会获得70%的订单，而高通将提供剩余的30%，但现在他改变想法了，因为英特尔有着多项竞争优势。首先在技术上，英特尔最新的 XMM 7560 基带将会在2018年量产，这款基带是英特尔首款全网通产品，支持 CDMA。同时 XMM 7560 还支持 4x4 MIMO 和 Cat-16 ，不管是信号强度还是极限速度上，都远胜 iPhone X 上搭载的 XMM 7480 ，后者仅仅支持 2x2 MIMO 和 Cat-9，甚至都不如联发科的 Helio X30。之前苹果的做法就是为全网通版本 iPhone 搭载高通基带，其他版本搭载英特尔基带，现在英特尔也支持全网通了，苹果没有理由把高通留在供应商名单中。并且现在高通正处于和苹果的反竞争诉讼案中，不久之前还收到了数十亿美元的罚单，所以现在面临的压力很大。根据此前公布的财报信息，高通上一季度净亏损59.53亿美元，主要是因为几笔巨额罚款。郭明錤认为，苹果将英特尔“扶植”为 iPhone 的独家供应商，将会给高通带来更大的压力。不过一直信奉多供应商原则的苹果也不会让英特尔高兴太久，一旦2019年联发科基带或苹果自研基带上马，那么英特尔的份额也会大幅下降甚至被瓜分。至于高通，在被苹果抛弃之后，他可能会把重点更加偏向中国手机厂商，但郭明錤认为其实中国公司并不愿意培养一个市场垄断者，所以对高通的扩张会有一定的防备。

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