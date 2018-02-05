iPhone X出现无法接听电话等bug 苹果展开调查

有电话打入时iPhone X的屏幕不亮起，用户听到了响铃也没办法点击“拒绝”或“接听”。

在刚刚过去的这个周末，苹果针对 iPhone 7 推出了维修计划，因为某些批次的 iPhone 7 出现了“无服务”和信号下降等问题。但似乎受到困扰的机型不止 iPhone 7，今天又有外媒称，越来越多的 iPhone X 用户无法接听到电话，而苹果已经正式对这一问题展开调查。





报道来自英国《金融时报》，该报道引用了大量苹果支持论坛的投诉，从2017年12月以来，有数百名 iPhone X 用户试图在论坛中找到解决接听电话问题的方法。具体的现象为有电话打入时屏幕不亮起，这意味着用户即使听到了响铃，也没办法点击“拒绝”和“接听”按钮。一位 iPhone X 用户表示，“每当我的 iPhone X 收到来电时，铃声都会响起，但一般6到8秒之后屏幕才会显示”。还有人表示重置 iPhone X 能够解决这一问题，但使用一段时间之后它又出现了。除了打入电话时会出现问题，还有其他的 bug，比如通话期间，当用户将手机从耳旁拿开时，屏幕并不会点亮，而正常情况下距离传感器识别到用户移开手机后会点亮屏幕的

有用户前往苹果售后希望能够解决问题，苹果为他们更换了全新的 iPhone X，不过遗憾的是新机也有同样的问题。所以这些用户认为，“这绝对是一个软件问题，而苹果应该做些什么，因为它非常烦人，我在不断错失打进来的电话。”对于以上问题，《金融时报》和苹果进行了交流，对方表示“正在调查这些报告”，但暂时没有提供任何有关该问题的建议、解决方案和解决时间。不知道国内 iPhone X 用户有没有遇到同样的问题呢？虽然问题都是通话，但此前的 iPhone 7 是网络基带、电路的硬件问题，而 iPhone X 这次应该是软件 bug，看来下个版本的 iOS 11 的开发过程中苹果又有的忙了。

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