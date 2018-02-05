2018开年iOS新游推荐 假期玩它们就够了

你喜欢名厂大作还是精品小游？喜欢悬念满满的解谜推理还是和队友并肩狩猎巨型猛兽？不同玩家有不同口味，你喜欢的说不定这里都有，而且还有一些值得期待的惊喜哦。在这个寒意始终不愿...

带你回家 Bring You Home

18 元

暖心精品手游 Love You to Bits（深爱着你）开发商 Alike Studio 的最新作，画风依旧可爱清新。游戏讲述了一名不起眼的外星人波罗的故事。他穿越各种不同的世界，四处追踪，想拯救他被劫持的外星宠物。 游戏情节设计曲折，玩法也相当有趣，你控制的不是主人公，而是游戏级别本身！怎么控制？改变和重新排列每一级别的碎片，为波罗找到正确的道路。这样的创新玩法，即使失败也非常有意思，如果等待可怜的波罗的是致命然而又搞笑的结果，只需及时返回然后从头来过即可。

生命之水 Ayo: A Rain Tale

18 元

《Ayo: A Rain Tale》是一款平台跳跃玩法的横版过关游戏，可能它的玩法略显老套，也与所谓大作相去甚远。不过游戏并非只为了娱乐而生，本作背后所蕴含的情感更加令人动容。在非洲撒哈拉沙漠以南的地区，水是极为缺乏的珍贵资源，也许以前我们只有个文字上的概念，殊不知现实情况远比我们的想象更为严峻。非洲居民为了获取水资源(哪怕并不干净)，会派出妇女和儿童徒步去远方取水，她们花费了一生中绝大部分时间行走在路上，只是为了水，为了生存。游戏中小女孩将独自面对非洲残酷的自然环境，这里有岩浆、落石、陷阱，一不小心就将命陨野外。沿途中玩家还将遇到一系列颇具挑战的谜题，而荒漠中的昼夜更替、沙尘暴、雷雨天也将对小女孩的心态产生影响。一款徒步生存经营手游，由英国 22cans 开发，网易游戏发行。游戏玩法别具一格，玩家从一开始只是一名衣衫褴褛的徒步旅人，通过完成任务，在冒险途中收集素材，或者与其他旅人交易，逐渐制作出更完善的旅行装备，为玩家营造了一个栩栩如生的徒步旅行大千世界。玩家必须收集食物来恢复体力，而一段路程之后还可以寻找营地休息或者与其他旅人交流。 随着玩家越走越远，将领略到峡谷、雪山、草原等多种美景。当然也告诫大家，游戏中的美景只是现实生活的投影，只有投入到真正的大自然中，才会领略到真正的美景。

诡船谜案：密室逃脱

免费

国内独立团队制作的手绘风解谜游戏，氛围刻画非常好。冰冷的海面浓雾萦绕，黑暗的深处传来凄厉哀嚎.一艘渔船宛如幽灵般漂过，鲜血的味道弥漫开来，他们究竟遭遇了怎样的灾难？寻求真相的你重现了一个又一个恐怖的故事。无论如何勇敢的你请小心，别迷失在这极度恐慌中。游戏中玩家以第一人称的模式进行游戏，解决各种谜题疑惑从而推动剧情发展，身临其境的感觉让玩家体会不一样的爽快。独特的 2D 手绘画风也是如今手游中的一股清流。

锈湖：天堂岛 Rusty Lake Paradise

18 元

《锈湖：天堂岛》是由创作了《方块逃脱》系列、《锈湖旅馆》和《锈湖根源》的锈湖工作室推出的第三个点选式冒险游戏。游戏依旧自带中文。玩家将来到一个恐怖小岛，帮助这里的人们战胜瘟疫。除了剧情外，解谜体验、游戏画面和之前作品差不多，独特的风格、悬念及充满锈湖特色的烧脑谜题以及荷兰画家约翰·赦夫特（Johan Scherft）手绘的粉笔画背景让你感受到解谜游戏别样的魅力。值得挑战。

让子弹飞运动会 Run Gun Sports

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一款使用“枪腿”比赛的单指点击田径游戏，你将操控一个在腿部装备了枪械的机器人角色，参与到田径比赛中。我从没见过这么凶残的运动会：试想一下如果你的两腿上捆绑可以喷射加速的武器，你能称霸运动会吗？这里有跳高跳远，跨栏等等田径赛，从奥林匹克发源地希腊开始，迈向世界各地去比赛，看看你能获得多少次冠军。

创造与魔法

免费

《创造与魔法》是一款高自由度沙盒生存手游，口号是“佛系生存，随缘交友”。和大多生存游戏一样，玩家要挖矿、撸树、打猎等收集各种资源，首先保证自身的生存，之后慢慢可以建造房屋、打造防御塔等等。初期要优先采集，制作出重要的篝火、木制工具、储物箱这三件首要目标应该是先把自己武装起来，丘陵的玩家可以往孤岛深处多走走能遇到不少小动物。因为是手游，就少不了和其他玩家的互动，在和平服你可以和他人交易，加好友一起建造。而在生存服，你可以攻击他人或者其住所，掠夺各种补给。总体评价画面一般但玩法丰富，节奏不快适合烧时间，推荐。

网易打造的 3D 共斗动作手游，类怪物猎人。玩家可以和队友一起前往风貌各异的荒野区域，对抗百余种各具特色的巨兽。360 度自由无锁视角，可选择重剑，长枪，双剑，拳甲，长弓，法杖 6 种武器，数十种武器盔甲自由打造，形成自己的战斗风格，难度不同的挑战，方便快捷的组队，体验超真实团队狩猎的无穷乐趣。

旅行青蛙 旅かえる

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我的呱儿子怎么还不回来，是不是忘了我这个妈了？出去这么久也不给我写信？儿啊你老在家里呆着干嘛，出门走走，多交点朋友……真是操碎了老母亲的心。休闲放置手游《猫咪庭院》开发商在去年年底推出的新作，没想到它在国内突然就火了。《旅行青蛙》已经成为 2018 年第一款最火爆的游戏。这个“火爆”的定义，不仅仅是来自于《旅行青蛙》巨大的下载量。更来自于它的影响力已经超越了手游圈和游戏圈，还得到了《新京报》等社会媒体的关注和正面报道。而在这之前，游戏在社会媒体上多以被批判的形象出现。

信任的进化-合作自私的基因

免费



这是一个以经济学博弈论为理论基础，用生动形象的动画，演示了信任的进化的小游戏。不过从严格意义上讲，这并不能算一款游戏。它没有什么先不要操作的地方，然而不是说它不好，试想一下假如心理学，编程，土木等等学科都能用游戏的形式展现出来，我觉得不仅是游戏的福音，也是学科的福音。该作通过一个欺诈和合作的博弈小游戏，得出每个角色的受益情况，给我们全面分析了这些不同性格的人。在当今社会的生存状况下，做人既不能太友善，也不能太奸诈。



环境造就了我们每个人，每个人加起来就是环境本身。

流言侦探番外篇-曼谷暴雨

免费 2月6日发售 预订中

《曼谷暴雨》是流言侦探系列一代《流言侦探——活着的死者》的番外篇，接续一代时间线，玩家将听到主角N讲述五年前他在曼谷发生的故事。如果说一本篇《活着的死者》像是一部悬疑连续剧，《曼谷暴雨》则更像是一部动作电影。玩家可以跟N一对一的沟通，探讨五年前的案情。这一次，玩家的选择会影响N的判断，导致五年后的结局不同。本作的故事不再是校园青春，而是一部略显悲伤的时代剧。游戏在继承一代玩法的基础上优化了 UI 和部分细节，同时增加了 3 首原创主题音乐，剧情方面保留了一代对主角 N 的设定，并增设了全新的角色推动情节发展。

最终幻想15：口袋版 FINALFANTASY XV POCKET EDITION

免费 2月9日发售 预订中

SE 出品的《最终幻想15：口袋版》，自带中文，免费试玩，完整章节需要内购。游戏并非简单地移植端游，而是相当于整个游戏针对移动设备重新制作。首先角色变成了 Q版 3D 建模，剧情则基本遵照端游设定，依旧是王子四人基友组的各种冒险故事，包括经典的陆行鸟、烹饪系统在手游中也得到了重现。战斗系统针对移动设备进行了从新设计，改为传统的摇杆加按键设定。整体上可以说既保留了原版特色，又有微创新，值得期待。目前游戏在各大平台开启了预订，2 月 9 日正式开放下载。

音乐世界II Cytus II

美区 1.99 美元

Cytus II 是雷亚游戏继 Cytus、Deemo 及 VOEZ 三款全球音乐游戏排行榜冠军作品后，由原班人马倾注全力打造的音乐节奏游戏续作。游戏具有一个完整的世界观，讲述了在遥远的未来，一群性格各异的人与虚拟空间 cyTus 的传奇 DJ 之间发生的故事，添加了不同的游戏要素，例如游戏角色与串联角色的丰富剧情。在主视觉的设计上，色彩更加亮丽、斑斓，玩家在触及音符碰撞出的粒子特效，犹如慢镜头下的玻璃碎裂，溅射出一片华彩。玩法方面增加了比前作更多的手势，突出画面的动态和音乐的动感。Cytus II 已经在美区上架，价格为 1.99 美元。国服由腾讯代理，不久之后与玩家见面。

The Room：旧罪

美区 4.99 美元



解谜神作 The Room 系列的最新作《The Room：Old Sins（旧罪）》其实已经在其他区上架了，但想要玩到网易国区版，还得等到 3 月份，想体验中文版 The Room 最新作的同学们可以耐心等等。



游戏主要讲述了一位工程师和他妻子突然消失，玩家要探索他们曾居住过的阁楼，在令人不安的娃娃和奇特的实验室中找出他们的线索，揭开这一神秘事件的面纱。制作精良没的说，游戏中的光影、建模依旧十分精细，谜题的设计让人拍案叫绝，解谜难度适中，基本顺着线索摸索都能通关，值得收藏正版的佳作。





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