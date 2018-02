2018开年iOS新游推荐 假期玩它们就够了

你喜欢名厂大作还是精品小游?喜欢悬念满满的解谜推理还是和队友并肩狩猎巨型猛兽?不同玩家有不同口味,你喜欢的说不定这里都有,而且还有一些值得期待的惊喜哦。在这个寒意始终不愿...

带你回家 Bring You Home

18 元

暖心精品手游 Love You to Bits(深爱着你)开发商 Alike Studio 的最新作,画风依旧可爱清新。游戏讲述了一名不起眼的外星人波罗的故事。他穿越各种不同的世界,四处追踪,想拯救他被劫持的外星宠物。 游戏情节设计曲折,玩法也相当有趣,你控制的不是主人公,而是游戏级别本身!怎么控制?改变和重新排列每一级别的碎片,为波罗找到正确的道路。这样的创新玩法,即使失败也非常有意思,如果等待可怜的波罗的是致命然而又搞笑的结果,只需及时返回然后从头来过即可。

生命之水 Ayo: A Rain Tale

18 元

《Ayo: A Rain Tale》是一款平台跳跃玩法的横版过关游戏,可能它的玩法略显老套,也与所谓大作相去甚远。不过游戏并非只为了娱乐而生,本作背后所蕴含的情感更加令人动容。在非洲撒哈拉沙漠以南的地区,水是极为缺乏的珍贵资源,也许以前我们只有个文字上的概念,殊不知现实情况远比我们的想象更为严峻。非洲居民为了获取水资源(哪怕并不干净),会派出妇女和儿童徒步去远方取水,她们花费了一生中绝大部分时间行走在路上,只是为了水,为了生存。游戏中小女孩将独自面对非洲残酷的自然环境,这里有岩浆、落石、陷阱,一不小心就将命陨野外。沿途中玩家还将遇到一系列颇具挑战的谜题,而荒漠中的昼夜更替、沙尘暴、雷雨天也将对小女孩的心态产生影响。一款徒步生存经营手游,由英国 22cans 开发,网易游戏发行。游戏玩法别具一格,玩家从一开始只是一名衣衫褴褛的徒步旅人,通过完成任务,在冒险途中收集素材,或者与其他旅人交易,逐渐制作出更完善的旅行装备,为玩家营造了一个栩栩如生的徒步旅行大千世界。玩家必须收集食物来恢复体力,而一段路程之后还可以寻找营地休息或者与其他旅人交流。 随着玩家越走越远,将领略到峡谷、雪山、草原等多种美景。当然也告诫大家,游戏中的美景只是现实生活的投影,只有投入到真正的大自然中,才会领略到真正的美景。

诡船谜案:密室逃脱

免费

国内独立团队制作的手绘风解谜游戏,氛围刻画非常好。冰冷的海面浓雾萦绕,黑暗的深处传来凄厉哀嚎.一艘渔船宛如幽灵般漂过,鲜血的味道弥漫开来,他们究竟遭遇了怎样的灾难?寻求真相的你重现了一个又一个恐怖的故事。无论如何勇敢的你请小心,别迷失在这极度恐慌中。游戏中玩家以第一人称的模式进行游戏,解决各种谜题疑惑从而推动剧情发展,身临其境的感觉让玩家体会不一样的爽快。独特的 2D 手绘画风也是如今手游中的一股清流。

锈湖:天堂岛 Rusty Lake Paradise

18 元

《锈湖:天堂岛》是由创作了《方块逃脱》系列、《锈湖旅馆》和《锈湖根源》的锈湖工作室推出的第三个点选式冒险游戏。游戏依旧自带中文。玩家将来到一个恐怖小岛,帮助这里的人们战胜瘟疫。除了剧情外,解谜体验、游戏画面和之前作品差不多,独特的风格、悬念及充满锈湖特色的烧脑谜题以及荷兰画家约翰·赦夫特(Johan Scherft)手绘的粉笔画背景让你感受到解谜游戏别样的魅力。值得挑战。

让子弹飞运动会 Run Gun Sports

免费

一款使用“枪腿”比赛的单指点击田径游戏,你将操控一个在腿部装备了枪械的机器人角色,参与到田径比赛中。我从没见过这么凶残的运动会:试想一下如果你的两腿上捆绑可以喷射加速的武器,你能称霸运动会吗?这里有跳高跳远,跨栏等等田径赛,从奥林匹克发源地希腊开始,迈向世界各地去比赛,看看你能获得多少次冠军。

创造与魔法

免费

《创造与魔法》是一款高自由度沙盒生存手游,口号是“佛系生存,随缘交友”。和大多生存游戏一样,玩家要挖矿、撸树、打猎等收集各种资源,首先保证自身的生存,之后慢慢可以建造房屋、打造防御塔等等。初期要优先采集,制作出重要的篝火、木制工具、储物箱这三件首要目标应该是先把自己武装起来,丘陵的玩家可以往孤岛深处多走走能遇到不少小动物。因为是手游,就少不了和其他玩家的互动,在和平服你可以和他人交易,加好友一起建造。而在生存服,你可以攻击他人或者其住所,掠夺各种补给。总体评价画面一般但玩法丰富,节奏不快适合烧时间,推荐。

网易打造的 3D 共斗动作手游,类怪物猎人。玩家可以和队友一起前往风貌各异的荒野区域,对抗百余种各具特色的巨兽。360 度自由无锁视角,可选择重剑,长枪,双剑,拳甲,长弓,法杖 6 种武器,数十种武器盔甲自由打造,形成自己的战斗风格,难度不同的挑战,方便快捷的组队,体验超真实团队狩猎的无穷乐趣。

旅行青蛙 旅かえる

免费

我的呱儿子怎么还不回来,是不是忘了我这个妈了?出去这么久也不给我写信?儿啊你老在家里呆着干嘛,出门走走,多交点朋友……真是操碎了老母亲的心。休闲放置手游《猫咪庭院》开发商在去年年底推出的新作,没想到它在国内突然就火了。《旅行青蛙》已经成为 2018 年第一款最火爆的游戏。这个“火爆”的定义,不仅仅是来自于《旅行青蛙》巨大的下载量。更来自于它的影响力已经超越了手游圈和游戏圈,还得到了《新京报》等社会媒体的关注和正面报道。而在这之前,游戏在社会媒体上多以被批判的形象出现。

信任的进化-合作自私的基因

免费



这是一个以经济学博弈论为理论基础,用生动形象的动画,演示了信任的进化的小游戏。不过从严格意义上讲,这并不能算一款游戏。它没有什么先不要操作的地方,然而不是说它不好,试想一下假如心理学,编程,土木等等学科都能用游戏的形式展现出来,我觉得不仅是游戏的福音,也是学科的福音。该作通过一个欺诈和合作的博弈小游戏,得出每个角色的受益情况,给我们全面分析了这些不同性格的人。在当今社会的生存状况下,做人既不能太友善,也不能太奸诈。



环境造就了我们每个人,每个人加起来就是环境本身。

流言侦探番外篇-曼谷暴雨

免费 2月6日发售 预订中

《曼谷暴雨》是流言侦探系列一代《流言侦探——活着的死者》的番外篇,接续一代时间线,玩家将听到主角N讲述五年前他在曼谷发生的故事。如果说一本篇《活着的死者》像是一部悬疑连续剧,《曼谷暴雨》则更像是一部动作电影。玩家可以跟N一对一的沟通,探讨五年前的案情。这一次,玩家的选择会影响N的判断,导致五年后的结局不同。本作的故事不再是校园青春,而是一部略显悲伤的时代剧。游戏在继承一代玩法的基础上优化了 UI 和部分细节,同时增加了 3 首原创主题音乐,剧情方面保留了一代对主角 N 的设定,并增设了全新的角色推动情节发展。

最终幻想15:口袋版 FINALFANTASY XV POCKET EDITION

免费 2月9日发售 预订中

SE 出品的《最终幻想15:口袋版》,自带中文,免费试玩,完整章节需要内购。游戏并非简单地移植端游,而是相当于整个游戏针对移动设备重新制作。首先角色变成了 Q版 3D 建模,剧情则基本遵照端游设定,依旧是王子四人基友组的各种冒险故事,包括经典的陆行鸟、烹饪系统在手游中也得到了重现。战斗系统针对移动设备进行了从新设计,改为传统的摇杆加按键设定。整体上可以说既保留了原版特色,又有微创新,值得期待。目前游戏在各大平台开启了预订,2 月 9 日正式开放下载。

音乐世界II Cytus II

美区 1.99 美元

Cytus II 是雷亚游戏继 Cytus、Deemo 及 VOEZ 三款全球音乐游戏排行榜冠军作品后,由原班人马倾注全力打造的音乐节奏游戏续作。游戏具有一个完整的世界观,讲述了在遥远的未来,一群性格各异的人与虚拟空间 cyTus 的传奇 DJ 之间发生的故事,添加了不同的游戏要素,例如游戏角色与串联角色的丰富剧情。在主视觉的设计上,色彩更加亮丽、斑斓,玩家在触及音符碰撞出的粒子特效,犹如慢镜头下的玻璃碎裂,溅射出一片华彩。玩法方面增加了比前作更多的手势,突出画面的动态和音乐的动感。Cytus II 已经在美区上架,价格为 1.99 美元。国服由腾讯代理,不久之后与玩家见面。

The Room:旧罪

美区 4.99 美元



解谜神作 The Room 系列的最新作《The Room:Old Sins(旧罪)》其实已经在其他区上架了,但想要玩到网易国区版,还得等到 3 月份,想体验中文版 The Room 最新作的同学们可以耐心等等。



游戏主要讲述了一位工程师和他妻子突然消失,玩家要探索他们曾居住过的阁楼,在令人不安的娃娃和奇特的实验室中找出他们的线索,揭开这一神秘事件的面纱。制作精良没的说,游戏中的光影、建模依旧十分精细,谜题的设计让人拍案叫绝,解谜难度适中,基本顺着线索摸索都能通关,值得收藏正版的佳作。





