2018开年iOS新游推荐 假期玩它们就够了

你喜欢名厂大作还是精品小游？喜欢悬念满满的解谜推理还是和队友并肩狩猎巨型猛兽？不同玩家有不同口味，你喜欢的说不定这里都有，而且还有一些值得期待的惊喜哦。在这个寒意始终不愿...
带你回家 Bring You Home
18 元
暖心精品手游 Love You to Bits（深爱着你）开发商 Alike Studio 的最新作，画风依旧可爱清新。游戏讲述了一名不起眼的外星人波罗的故事。他穿越各种不同的世界，四处追踪，想拯救他被劫持的外星宠物。 游戏情节设计曲折，玩法也相当有趣，你控制的不是主人公，而是游戏级别本身！怎么控制？改变和重新排列每一级别的碎片，为波罗找到正确的道路。这样的创新玩法，即使失败也非常有意思，如果等待可怜的波罗的是致命然而又搞笑的结果，只需及时返回然后从头来过即可。
生命之水 Ayo: A Rain Tale
18 元
在非洲撒哈拉沙漠以南的地区，水是极为缺乏的珍贵资源，也许以前我们只有个文字上的概念，殊不知现实情况远比我们的想象更为严峻。非洲居民为了获取水资源(哪怕并不干净)，会派出妇女和儿童徒步去远方取水，她们花费了一生中绝大部分时间行走在路上，只是为了水，为了生存。游戏中小女孩将独自面对非洲残酷的自然环境，这里有岩浆、落石、陷阱，一不小心就将命陨野外。沿途中玩家还将遇到一系列颇具挑战的谜题，而荒漠中的昼夜更替、沙尘暴、雷雨天也将对小女孩的心态产生影响。
边境之旅
免费
一款徒步生存经营手游，由英国 22cans 开发，网易游戏发行。游戏玩法别具一格，玩家从一开始只是一名衣衫褴褛的徒步旅人，通过完成任务，在冒险途中收集素材，或者与其他旅人交易，逐渐制作出更完善的旅行装备，为玩家营造了一个栩栩如生的徒步旅行大千世界。玩家必须收集食物来恢复体力，而一段路程之后还可以寻找营地休息或者与其他旅人交流。 随着玩家越走越远，将领略到峡谷、雪山、草原等多种美景。当然也告诫大家，游戏中的美景只是现实生活的投影，只有投入到真正的大自然中，才会领略到真正的美景。
诡船谜案：密室逃脱
免费
游戏中玩家以第一人称的模式进行游戏，解决各种谜题疑惑从而推动剧情发展，身临其境的感觉让玩家体会不一样的爽快。独特的 2D 手绘画风也是如今手游中的一股清流。
锈湖：天堂岛 Rusty Lake Paradise
18 元
让子弹飞运动会 Run Gun Sports
免费
创造与魔法
免费
因为是手游，就少不了和其他玩家的互动，在和平服你可以和他人交易，加好友一起建造。而在生存服，你可以攻击他人或者其住所，掠夺各种补给。总体评价画面一般但玩法丰富，节奏不快适合烧时间，推荐。
猎魂觉醒
免费
网易打造的 3D 共斗动作手游，类怪物猎人。玩家可以和队友一起前往风貌各异的荒野区域，对抗百余种各具特色的巨兽。360 度自由无锁视角，可选择重剑，长枪，双剑，拳甲，长弓，法杖 6 种武器，数十种武器盔甲自由打造，形成自己的战斗风格，难度不同的挑战，方便快捷的组队，体验超真实团队狩猎的无穷乐趣。
旅行青蛙 旅かえる
免费
《旅行青蛙》已经成为 2018 年第一款最火爆的游戏。这个“火爆”的定义，不仅仅是来自于《旅行青蛙》巨大的下载量。更来自于它的影响力已经超越了手游圈和游戏圈，还得到了《新京报》等社会媒体的关注和正面报道。而在这之前，游戏在社会媒体上多以被批判的形象出现。
信任的进化-合作自私的基因
免费
这是一个以经济学博弈论为理论基础，用生动形象的动画，演示了信任的进化的小游戏。不过从严格意义上讲，这并不能算一款游戏。它没有什么先不要操作的地方，然而不是说它不好，试想一下假如心理学，编程，土木等等学科都能用游戏的形式展现出来，我觉得不仅是游戏的福音，也是学科的福音。该作通过一个欺诈和合作的博弈小游戏，得出每个角色的受益情况，给我们全面分析了这些不同性格的人。在当今社会的生存状况下，做人既不能太友善，也不能太奸诈。
环境造就了我们每个人，每个人加起来就是环境本身。
流言侦探番外篇-曼谷暴雨
免费 2月6日发售 预订中
游戏在继承一代玩法的基础上优化了 UI 和部分细节，同时增加了 3 首原创主题音乐，剧情方面保留了一代对主角 N 的设定，并增设了全新的角色推动情节发展。
最终幻想15：口袋版 FINALFANTASY XV POCKET EDITION
免费 2月9日发售 预订中
目前游戏在各大平台开启了预订，2 月 9 日正式开放下载。
音乐世界II Cytus II
美区 1.99 美元
游戏具有一个完整的世界观，讲述了在遥远的未来，一群性格各异的人与虚拟空间 cyTus 的传奇 DJ 之间发生的故事，添加了不同的游戏要素，例如游戏角色与串联角色的丰富剧情。在主视觉的设计上，色彩更加亮丽、斑斓，玩家在触及音符碰撞出的粒子特效，犹如慢镜头下的玻璃碎裂，溅射出一片华彩。玩法方面增加了比前作更多的手势，突出画面的动态和音乐的动感。
Cytus II 已经在美区上架，价格为 1.99 美元。国服由腾讯代理，不久之后与玩家见面。
The Room：旧罪
美区 4.99 美元
解谜神作 The Room 系列的最新作《The Room：Old Sins（旧罪）》其实已经在其他区上架了，但想要玩到网易国区版，还得等到 3 月份，想体验中文版 The Room 最新作的同学们可以耐心等等。
游戏主要讲述了一位工程师和他妻子突然消失，玩家要探索他们曾居住过的阁楼，在令人不安的娃娃和奇特的实验室中找出他们的线索，揭开这一神秘事件的面纱。制作精良没的说，游戏中的光影、建模依旧十分精细，谜题的设计让人拍案叫绝，解谜难度适中，基本顺着线索摸索都能通关，值得收藏正版的佳作。
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